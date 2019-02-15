貿協接待美臺商業協會訪團　深化臺美交流情誼

▲外貿協會董事長黃志芳及美台商業協會主席Michael Splinter於外貿協會主辦的歡迎晚會中合影。（圖／貿協提供）

財經中心／台北報導

美臺商業協會(US-Taiwan Business Council)率團來台訪問，外貿協會董事長黃志芳表示，美臺商會長久以來為臺美雙邊合作交流發聲，貿協於去(107)年1月與該會簽署合作備忘錄，共同促進航太國防產業的交流合作，臺美雙邊交流日益密切。

據了解，美臺商會成立於1976年，為一會員制的非營利組織，為了促進美國與臺灣的商業和貿易關係而成立，每年定期舉辦美臺國防工業會議，為國防工業界重要的非政府組織(NGO)。該會總部位於華府，就近敦促美國政府相關運作，或遊說國會通過相關法案，並居間協調美國企業到臺灣投資，是美臺貿易間重要橋樑。該會理事主席史賓林特（Mike Splinter）為應用材料公司（Applied Materials) 前董事長兼執行長、現任台積電獨立董事，與臺灣關係密切。

黃志芳表示，感謝美臺協會帶領美國重要企業訪臺，為臺美合作帶來新契機，正好碰上情人節，更顯雙邊合作情誼的可貴。臺灣身為美國重要的策略合作夥伴，為共同發掘新商機，貿協也特別邀請企業高階主管實戰班學員以及我國資通訊、半導體、航太及生技醫藥產業等企業領袖共同與會，包括研華科技、聯發科技、漢翔航空、長榮航宇等企業皆到場共襄盛舉，與該團來臺的重要美商進行交流。

貿協說，美國長期以來為我國重要出口市場及進口來源國，現在美國經濟穩健發展，雖有美中貿易戰干擾，但還是協助我國企業挑戰並且掌握美國最新商機，貿協加強辦理對美國的拓銷活動。