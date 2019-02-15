大樂透加碼最後一天！　中獎紅包可望逾百萬

▲大樂透今天將把44組百萬紅包全數送出。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

大樂透春節加碼今天(15日)最後一天，目前春節期間加碼的100萬紅包還有44組未送出，若今天買大樂透，不只有機會中1.3億頭獎，也有機會可以獲得100萬元的大紅包。

台彩表示，大樂透春節加碼今天(15日)將是最後一期，仍會開出9個號碼，只要對中其中6個號碼就中100萬，目前只剩下44組100萬大紅包，今晚開獎後，將由今天所有中獎的組數均分總獎金4400萬元，等於將春節大紅包剩餘的44組全數送出。

台彩總經理蔡國基也透露，依照過往經驗，今天開出百萬紅包的組數可能不超過44組，因此若一注獨得中獎者獎金可望超越100萬元。

根據台彩統計，大樂透春節加碼從2月1日至12日，累計已開出316組，共計376位幸運兒中獎，在金豬年一開春就獨得100萬元獎金者多達255人。

春節期間中百萬獎金的幸運兒中，有79%採用電腦選號，21%則是自選號碼；另外，有超過1成（11 %）的中獎彩券是採用包牌方式進行投注，換句話說，平均每9張中獎彩券裡面就有一張是採用包牌買法。

包牌方式以單次投注350元包7個號碼中獎者最多，佔所有包牌中獎彩券的一半以上（56%），另有超過2成（24%）是花1400元包8個號碼中獎的。另外，有超過1成（12%）的中獎人是以相同的號碼連續投注多期而中獎的。

想中獎的民眾不妨參考其他幸運中獎人的買法，把握春節大紅包最後一期的中獎機會，不要與財神爺擦身而過！