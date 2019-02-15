17歲偷母親信用卡刷119萬創業　今成身價59億富豪

▲ Bark.com創始人安德魯．邁可（Andrew Michael）。（圖／翻攝自The Richest）

財經中心／綜合報導

在安德魯．邁可（Andrew Michael）17歲時，情急之下用偷用母親的信用卡刷了3萬英鎊（約119萬台幣），這也改變了他的生活，讓他現在成為擁有1.5億英鎊（約59億台幣）的富翁。

根據BBC報導，安德魯1980年出生於賽普勒斯（Cyprus），但在英國西部的切爾滕納姆（Cheltenham）長大，他認為自己繼承了父親的商業動力，並專注於他的父親。「我的父親從賽普勒斯過來，而且是一個非常小的商人」他說，自己的童年像許多賽普勒斯人一樣，父親開了一間炸魚薯條店和咖啡館，所以童年花了一些時間在經營這些網站上，開始收集店家收入訊息、討論商業創意。「從很小的時候起，我就有了交易、賺錢，富有衝勁的心態。」

安德魯在1997年時發現了一個商機，這位自稱為「電腦技術專家」的人，意識到現有的網路託管公司很少針對小型企業或公眾，於是就想與學校朋友建立自己的網站。

現年39歲的安德魯說道，「當時英國所有的網路託管公司都在更大的公司投資，但我們看到小企業和個人企業會想要自助服務和更易於使用的東西。」所以他和他的朋友決定填補市場空白，並建立了網路託管公司Fasthosts。

「我們在家裡的臥室裡安裝我們需要的電腦，自己創造了這個軟體。」安德魯說，「但我們真正需要的是一個可以鋪設電纜的高速網路連接器，它耗資約30美元，但我們沒有錢。」

當時的安德魯只有17歲，他認為他別無選擇，於是刷了母親的信用卡進行網路升級，「我們通過電話爭論了許久」。除此之外，他還預訂了一些雜誌的廣告欄，用於解釋新的大型電腦調製解調器，就這樣用母親的信用卡刷了3萬英鎊（約119萬台幣），但他賭這項業務能在第一個月賺取足夠的錢來支付信用卡帳單。

▲ Fasthosts是由安德魯所創辦的網路託管公司，現已轉手。（圖／翻攝自Fasthosts）

令人驚訝的是這相當有效，到了月底，安德魯已有足夠的客戶和資金支付網路線路和廣告的費用，同樣重要的是，他的母親原諒了他的詭計。

而當他的朋友去念大學時，安德魯取消了自己的升學計劃，全職專注經營Fasthosts。

九年後，安德魯以6150萬英鎊（約24億台幣）的價格賣掉了Fasthosts。當時的他只有26歲，他75％的業務份額意味著他賺了4600萬英鎊（約18億台幣）；回顧他如何擴展Fasthosts，他說他是「雷射聚焦」，而且沒有別的事情比這還重要，雖然2006年出售這項業務使他非常富有，但這也無法讓他感到無法滿足。

他說，「當我的錢進入我的銀行帳戶時，我記得在辦公室，我認為這會讓我真的很開心，但實際上我有一種下沉的感覺，當我走過辦公室，意識到我把它全部賣掉了，這一切都歸結為電子表格上的一個數字。」

因此，安德魯承認他在賣掉Fasthosts時無聊了一段時間，兩年後，他開始重新投入商業，推出了Livedrive，這是一間雲端數據儲存公司，而後來他以一筆未公開的金額出售，據信也是有數千萬美元。

雖然兩家公司都被證明是成功的，但安德魯也因為奢侈、沒有花費底線的派對，成了報紙頭條。

據報導，他在Fasthosts舉辦的聖誕派對座上賓包括女子樂隊Girls Aloud和Sugababes，以及搖滾歌手The Darkness，以及聊天節目主持人Jonathan Ross作為演出，而且他承認，他曾經請美國R＆B歌手亞瑟小子在女朋友的生日聚會上表演。他說，「我喜歡聚會，我喜歡娛樂人，我不會做一半的事情。」

▲ Bark.com。（圖／翻攝自Bark.com）

2013年4月，安德魯又開創了他最新的事業，創建Bark.com網站，這是一個供人們預訂本地專業人士（如音樂教師和私人教練）的平台，該公司目前有30名員工，在英國擁有2000多萬用戶，現在的安德魯也已擁有高達1.5億英鎊（約59億台幣）的財富，成為科技業界的富豪之一。