影／晟德生技邁入60年　旗下順藥、永昕啟動新佈局

記者姚惠茹／台北報導

晟德（4123）今年邁入60週年，董事長林榮錦今天（14日）特別分享，去年眾多轉投資事業皆繳出亮眼成績，展望今年，順藥（6535）將加速全球項目授權，永昕（4726）則是打造「一站式」技術平台，並提出「晟德創創專案」，砸下千萬扶植生技新創團隊。

晟德集團為台灣內服液劑藥大廠，旗下已育成的企業包含益安生醫、順天醫藥生技、永昕生物醫藥、豐華生技及澳優乳業等20餘家公司，其中已有8家成功上櫃或興櫃，預計今年還會有2家轉投資在香港掛牌、1家在台灣掛牌、1家在那斯達克（Nasdaq）掛牌。

▲晟德集團董事長林榮錦。（圖／記者姚惠茹攝）

談到今年佈局，首先在順藥方面，晟德董事長林榮錦去年接任順藥總經理暨執行長後，就大刀闊斧開啟一系列組織重整，並將順藥重新定位為「台灣新藥開發的最佳庇護（Harbor）」，以「小r大D」的研發模式下，找出補充新案源（便宜買）、資源有效整合（高效做）、積極展現成效（高價賣）三大成功因素。

林榮錦表示，順藥已啟動一系列的併購、強化產品組合，像是去年10月，不僅取得晟德CS301新藥開發案，跨入癌症新藥開發領域，甚至合併金樺，取得融合蛋白平台與生物藥開發能力，今年2月又再投資生控，同步取得其免疫療法平台技術以及HBV慢性感染治療項目、腫瘤微環境療法項目。

未來順藥將以多元、彈性的合作模式加速全球項目授權，包括透過共同開發或成立合資公司的方式讓國際資源進駐順藥產品和平台共享利潤，如日本LTJ、上海星探，以及因應合作夥伴在不同臨床階段參與時的風險及成本負擔不同，洽商相對應、具彈性的授權分潤制度。

▲晟德集團總經理許瑞寶。（圖／記者姚惠茹攝）

至於永昕的部分，林榮錦表示，營運策略以CMC為基礎，發展CDMO業務並收取授權金以持續擴大公司獲利，未來永昕的重點在於如何打造「一站式」技術平台，具備上游包含抗體與基因工程、細胞株製備與CMC及產程開發能力，以及後端臨床1-3期至產品上市之GMP生產能量。為達到此目標，永昕必須強化上游臨床前業務並透過投資、併購，建置自有抗體工程研發能力及細胞株開發平台。

此外，林榮錦表示，永昕也將透過整併有產程開發能力的公司，一舉獲得團隊、設備及訂單，補強生物藥新藥開發上游的技術含量與項目組合，包括加速獲取關鍵能力和新項目、提供更多服務選擇、 優化技術含量提升全面服務。

同時，晟德首度推出「晟德創創專案」，做為生技育成平台，採用獨特「加速器+後育成=超級生技加速器」模式，專注在藥品、醫材、營養保健及智慧醫療四大領域，協助創業團隊媒合資源， 預計篩選3到5個創業團隊加入專案，將可獲得創業基金以及與集團專家近距離請益。