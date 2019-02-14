受惠輝達電競顯卡鋪貨　動力1月營收月增49.51％

▲動力科技董事長許文昉。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

電競顯示卡散熱風扇廠動力科技（6591）今天（14日）公告1月合併營收為新台幣9159萬元，月成長49.51％，主要受惠下游客戶採用輝達（NVIDIA）新款圖靈（Turing）架構推出的中階RTX2060系列電競顯示卡1月中旬正式開始鋪貨，帶動整體電競用散熱風扇出貨量成長。

輝達（NVIDIA）正式在1月16日推出新一代圖靈（Turing）架構的中階RTX2060系列晶片，下游顯示卡客戶包括微星、技嘉、華碩及美商艾維克（EVGA）等系統大廠開始進入密集鋪貨階段，以目前圖靈（Turing）架構中階RTX2060系列顯示卡的性能高出前一代中階GTX 1070系列產品一成以上，但新款產品的價格與前一代的產品相近來看，RTX2060系列顯示卡的高性價比，將可望帶動電競玩家新一波的升級潮。



動力表示，NVIDIA新款圖靈系列晶片內建的即時光線追蹤（real time ray tracing）功能，提供電競玩家身歷其境的遊戲體驗效果，提高電競比賽的流暢度及速度感，而新款晶片運算效能的大幅提升也帶動散熱需求明顯增加，動力所研發的新一代電競用風扇，在整體散熱及解熱效能均大幅提升。

動力指出，目前公司與下游系統大廠客戶正積極合作開發RTX2060系列相關的散熱風扇，預估第一季將可推出超過10款客製化的電競用散熱風扇，包括電競顯示卡、電競CPU散熱系統風扇、電源管理方案及機箱散熱系統等，預估隨輝達（NVIDIA）RTX2060系列繪圖晶片出貨量增加，可望帶動公司整體電競散熱產品的出貨量及出貨價同步增加，挹注整體營收獲利。

展望2019年，動力持樂觀審慎的態度，主要原因首先在電競產品方面，新款電競用散熱風扇出貨量可望隨NVIDIA新晶片陸續釋出而逐季成長，再來則是工控應用產品方面，隨各國環保規範趨嚴，DC直流無刷變頻風扇訂單明顯增加，至於家電應用領域方面，高階掃地機器人用散熱風扇已獲得新客戶訂單，還有車用產品部分，高單價的空調風扇已進入量產出貨階段，最後智能風扇產品方面，新開發產品智能風扇預計將於今年下半年開始送樣，均可望為公司營運再添成長動能。