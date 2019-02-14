岱宇1月營收衝7.5億創新高　攜旗下品牌赴德參展衝業績

▲岱宇攜旗下品牌赴德參展衝業績。（圖／岱宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球前三大健身器材廠商岱宇（1598）今天（14日）公布2019年1月合併營收新台幣7.5億元，年增13%，創單月歷史新高水準，主要是受惠家用、商用健身器材出貨表現持續暢旺，以及錫頓金屬製品戶外家具出貨挹注。

岱宇1月營收成長，主要是來自旗下SOLE、SPIRIT與XTERRA等品牌銷售，延續健身器材產業的傳統旺季，尤其是家用健身器材市場，包括旗下SOLE品牌在2018年底推出共18款新改款健身器材產品已陸續出貨，以及聚焦大眾市場的XTERRA品牌在Amazon電商平台的熱銷表現，仍保持良好的備貨力道，至於商用健身器材市場則受惠SPIRIT品牌在北美、歐洲等地區的市占率逐步提升，帶動旗下兩岸生產基地產能利用率保持高檔水準，成為挹注1月營收的關鍵。

▲岱宇旗下健身器材品牌SOLE。（圖／岱宇提供）

岱宇表示，為擴大集團旗下各品牌全球接單表現，公司已經在2月3日至2月6日參加德國慕尼黑國際體育用品展(ISPO 2019)，不僅是全球健身器材產業年度盛事，更結合全球120個國家、超過2,900國際知名廠商，以及約80,000名專業採購及經銷代理商共同尋求商機及洽談合作。

岱宇進一步表示，今年在展會中展示SOLE、XTERRA、UFC等品牌新款健身器材產品，其中綜合格鬥UFC品牌隨著完善齊全產品線布局，也成功在展會中吸引諸多廠商洽談代理，預計今年全球代理商將突破30家，以期帶動UFC品牌更為強勁的銷售動能。

展望2019年第一季，岱宇持審慎樂觀看法，並看好家用、商用健身器材與醫療復健領域銷售陸續開花結果，除了旗下SOLE品牌改款產品將掀起新一波備貨力道，以及XTERRA品牌規劃在2019年推出多款中低階健身器材產品，以擴大家用健身器材產品銷售表現，其次，商用健身器材領域的SPIRIT品牌Jonny G新飛輪商用系列產品已順利取得北美、歐洲等地區訂單，穩步挹注全球市占率表現。

最後，岱宇已在1月正式發表飛利浦品牌授權醫療復健新品，新款產品預計首季就會在北美正式銷售，並規畫陸續拓展至其他市場，以期創造集團未來營運保持良好動能。