印出來比較真情實感　紙本發票仍占八成

▲統一發票，民眾還是喜歡印出來，比較真情實感。（圖／記者許力方攝）

記者吳靜君／台北報導

立法院預算中心今(14)日表示，從94年度起開始推動電子發票作業至今，已經編列了23億元，電子發票總張數超過傳統的發票，但是有列印證明聯遭過八成。

故自94年度至108年財政資訊中心相關推動預算計已編列23.6億元。推動電子發票最主要目的，是將發票資料雲端化，減少開立紙本發票以落實節能減碳。據財政資訊中心統計，該政策推動後電子發票開立總張數逐年遞增，迄104年度已超過傳統發票申購張數，其中以載具開立張數每年雖有成長，105年起該比率更因公用事業導入電子發票，大幅增加超過16%，惟逾八成仍列印證明聯，且如扣除公用事業後，105年使用載具的比率僅逾8.87%，甚低於104年之9.20%；該比率106年、107年至8月底增加至9.27%、10.98%，故可知以載具開立的比率成長有限，恐與雲端化及節能減碳等目標仍有相當程度落差。

立法院預算中心表示，自103年起統一紙本電子發票格式，之後卻發生超商電子發票換貨不易或重複開立無法兌獎，及電商電子發票載具號碼長度不符規定致未通知中獎等情形，民眾恐仍存有未列印消費明細日後退換貨不易，及未列印紙本兌獎不便之疑慮。鑒於統一發票與民眾生活息息相關，電子發票推廣應符合多數民眾消費習慣，才可能有效達成政策目標。