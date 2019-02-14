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盤中零股交易有譜！　最快2020年開放

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▲▼台股大跌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲金管會希望能開放盤中零股。（圖／記者屠惠剛攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

零股交易一直以來都只能在盤後下午13時40分，但金管會積極希望能在盤中交易，特別請證交所研議方案，不過目前因為部分券商有疑慮，因此遲遲未達成共識。金管會表示，待達成共識後，最快可望在明年(2020)開放。

目前零股交易時間是在盤後，也就是下午1時40分到下午2時30分。金管會在2016年考量到部分股票價格較高，希望降低投資人參與門檻，因此傾向開放盤中零股交易。金管會特別請證交所研議，並請券商公會表達意見，可是有些券商反對，因此未達成共識。

證期局副局長蔡麗玲表示，當時有些證券商反對，若零股交易跟一般交易時間混淆，會擔心投資人下錯單，且證券商必須要去修改資訊系統，營業員同時要處理一般交易同時也要處裡盤中零股委託單，要增加不少成本。

但蔡麗玲表示，還是有不少證券商覺得可以克服，願意提供盤中零股交易的服務，證交所應該會繼續研議規畫，近期就會請證交所去跟券商公會溝通。如果今年券商公會有取得共識的話，最快也是明年才會開放。因為現在逐筆交易系統在進行中，逐筆交易系統完成後，才會再來研議盤中零股交易，因為現行還有盤後零股交易。在盤中零股交易完成前，現階段鼓勵投資人盤後零股交易，或採定期定額投資台股。

根據金管會統計，2018年前11月，盤後零股交易量約佔大盤交易量的0.1%，顯示零股交易投資人不多。至於盤中零股交易是否限定部分股票？金管會表示，詳細的方案還要跟券商公會與證交所談。

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