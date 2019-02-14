三接預定地發現柴山多杯孔？中油：等待中研院提供地點再確認

▲中研院宣稱在天然氣第三接收站發現有柴山多杯孔，中油說，希望中研院提供確切地址，會立即派人進行確認。（圖／資料照）

記者馮建棨／台北報導

當政府拼全力推動能源轉型時，建設第三座天然氣接收站勢在必行，不過中研院發現當地有大量柴山多杯孔，恐影響接收站的建設，中油說，由於過去中油在環評大會上承諾會再進行調查，希望中研院儘快提供發現柴山多杯孔的確切位置，中油會立即派人去確認，若真有柴山多杯孔，不排除移動棧橋位置。

據了解，中研院在預定施工的棧橋區發現大量組成藻礁的「柴山多杯孔珊瑚」群體，這跟過去中油說當地沒有柴山多杯孔的調查並不一致，據了解，中油可能會因此受到影響，甚至調整棧橋區位置。

中油發言人方振仁今天表示，過去中油在環評階段就有做過相關的調查，在棧橋線的南北測各90公尺進行地毯式的調查，經過確認沒有發現有柴山多杯孔的存在。當現在中研院調查說範圍內有柴山多杯孔，中油希望中研院提供明確的地點位置，中油會重新去調查確認。

方振仁說，過去中油就承諾，在施工之前還會再去調查，歡迎公民團體來監督，如果發現有柴山多杯孔，就會調整橋墩位置，如果有必要，也可以去調整棧橋位置。

至於中研院的研究報告是否會影響第三接收站的建設期程，中油說，目前按照程序進行中，整體供氣預定時間還是以2023年1月為目標，棧橋施工目前排定等東北季風減弱的5月過後才會開始相關工程。

▼中研院宣稱在天然氣第三接收站發現有藻礁，中油說，希望中研院提供確切地址，會立即派人進行確認。（圖／資料照）