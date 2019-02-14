娃娃機產業雖然破滅　國稅局卻要查稅

▲娃娃機台主逃漏稅情形嚴重，國稅局啟動查稅。（圖／記者季相儒攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部台北國稅局今（14）日表示，4月起至今年底會進行營業稅選案查核違章樣態，今年首度納入娃娃機進行查核。台北國稅局表示，選案標準在於被檢舉逃漏稅比較多的行業，其中也包含娃娃機。

財政部台北國稅局局長許慈美表示，營業稅選案查核作業已經列為財政部維護租稅公平的重點工作，今年3月份是輔導期間、4到12月就是查核作業。今年查核的行業包含餐飲業、夜市、醫美機構、食品業、月子中心、以及夾娃娃機，其中夾娃娃機是今年首度納入。

儘管近期傳出娃娃機店出現逃命潮，但是根據財政部資料顯示，全台的娃娃機還有7,000~8,000台，同時也是常常被檢舉逃漏稅的的主要行業。依據娃娃機的經營樣態比照自動販賣機，娃娃機主必須要彙開發票，這種發票雖不用給消費者，但也不具兌獎功能。

依據規範，娃娃機主在一個縣市，就要設置一個稅籍，根據規範，一個稅籍的營業額只要勞務超過4萬元、貨物超過8萬元，就必須要報稅。

娃娃機的經營型態有，自己經營娃娃機，就依照貨物8萬元以上就必須要申報營業稅；如果是買娃娃機租借機台給別人收租金的話，那就是勞務4萬元以上計算；另外如果是店面租給別人經營娃娃機店，則是依照房屋出租的租金，並不在此次查核範圍之內。國稅局的觀察，娃娃機會逃漏稅樣態比較多的，為租借娃娃機給別人，卻未報或漏報的情形。

台北國稅局表示，營業人應該要檢視是否有違規的情形，在稽徵機關或者是財政部指定的調查之前，盡量向所轄的國稅局自動補報補繳所漏的稅款，避免按所漏的稅額被罰罰鍰。