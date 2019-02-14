純網銀／3家團隊今天都完成送件　LINE BANK搶頭香

▲ 3家純網銀團隊股東結構。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會開放2張純網銀執照，明天(15日)收件截止，金管會今天(14日)表示，今天有意願的3家純網銀團隊都已經遞件，第一個交件的是LINE BANK，可能是因為今天是「黃道吉日」，預計接下來將召開審查會議，今年6月底就會公布入選的2個團隊名單。

台灣即將有純網路銀行誕生，金管會只釋出2張執照，但已有3家業者遞件，包括以中華電信與兆豐銀為首的國家隊「將來銀行」、LINE與北富銀合作的「連線銀行」(LINE BANK)，跟樂天銀行搭配國票金的「樂天國際商業銀行」，呈現3搶2的局面。

銀行局透露，3家純網銀團隊送來的文件都是一箱一箱的，3家都由預訂總經理領軍親自送來金管會，包括LINE BANK總經理黃以孟、將來銀行總經理梅驊，樂天銀行是日本來的總經理。

據悉，最早送件到金管會的是LINE BANK，今天一大早就送件、搶下頭香，到今天下午是另兩家送件，依序是將來銀行跟樂天銀行。

金管會預計會在下禮拜開始「開箱」，進行初步的文件審查，若金管會認為有需要補件，將由金管會通知各團隊，並著手找審查委員，待召集完審查委員後，就會開始召開審查會議。

目前3家純網銀團隊股東結構都抵定。中華電信領軍的「將來銀行」，除了兆豐銀，還有新光集團、全聯加入；LINE領軍的「連線銀行」，除了富邦集團的加入還有中信銀，跟兩家電信公司；樂天銀行則只有跟國票金控合作。

金管會日前已公布4大審查項目，包括財務能力(10%)、持股超過10%發起人及預定重要負責人適格性(20%)、營運模式可行性(40%)、管理機制妥適性(30%)，審查分數最高前2名就能獲得執照。

審查階段將分成兩部分，一部分是書面審查，另一部分是採面試，由各團隊預定的總經理領軍主要團隊成員進行面試，「主考官」可能會是金管會主委顧立雄或銀行局局長邱淑貞。

純網銀審查會考官將由9人組成，其中金管會代表5人，最大可能會由金管會主委顧立雄出馬，另外4名委員由金管會外聘專家、學者擔任。

依照金管會規劃，預計在今年6月底前會公布拿到執照的2家團隊名單。