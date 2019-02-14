亞太電信加速器團隊亮相　5G新創產業前景可期

▲亞太電信加速器新創團隊亮相。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

300支新創團隊在經過3個多月的海選後，亞太電信最終終於挑選出15支具潛力的5G新創團隊，並於今（14）日亮相；亞太電信指出，這15支新創團隊當中有7支台灣本土團隊，8支海外團隊，以智慧城市住宅與生活、AI人工智慧、5G通訊技術、物聯網、遊戲娛樂、AR/VR、交通、零售等特色為主題，各自發揮本領，研發出最具市場潛力的5G通訊應用服務。

亞太電信指出，15支隊伍中有2支團隊的產品已開始量產；第一個是來自台灣的「程捷科技」，該公司以「預防近視」為核心目標，研發出能矯正孩子正確握筆姿勢的「智能筆」，當孩子坐姿或是握筆姿勢不正確，筆的屏幕會亮燈提醒，還發出聲響警告，同時筆尖會收回無法書寫。

「智能筆」未來加入「亞太電信 5G 加速器」計畫後，2019下半年將開發物聯網裝置「智慧筆盒」，以NB-IoT相關物聯網技術進行設備串連，採用LoRa低功耗藍芽技術，串聯Beacon微型感應裝置，以及利用傳感器技術，讓「智能筆」功能更強大，未來在5G環境中，更能充分發揮高傳輸低延遲特性，使產品更智慧化，讓一系列「智慧型家教」守護孩子健康與視力。

第二支隊伍則是集結台灣及美國的科技及設計專才的新創團隊「InnovArt Design」，有鑑於現今科技進步但差異化不高的時代，唯有設計出兼具視覺與功能性的產品，才能得到消費者青睞，所以該團隊研發出「智能車機裝置」，是一款車聯網互動的消費型電子產品，透過聲控將駕駛人的喜怒哀樂，控制「智能車機裝置」面板的圖案，像是車禍、前面道路壅塞。

甚至是駕駛人的心情狀況，都能讓掛於車後窗的「智能車機裝置」傳達駕駛情緒，讓其他用路人第一時間接收到訊息。這款作品已經在美國上市販售，預計未來將透過「亞太電信5G加速器」計畫讓產品再進化，規劃開發出具連網功能、更智能的「智能車機裝置」的下一代作品，例如增加智能主動分析台灣常會遇到的狀況，像是前方車輛駕駛酒駕等，讓產品更具人性化與科技化。

而其餘團隊各有千秋，如「跨視代科技」是一群對於立體影像有非凡熱情的創業家組成，深耕於國內立體影視及虛擬實境技術十餘年，期能將虛擬實境互動科技帶入每個家庭。「光禾感知」是以技術研發為主所創建的團隊，深入掌握電腦視覺及AI技術，在不同領域研發出深具商機的潛力作品；以及集結VR、AR、MR等技術應用於各類虛實整合創新互動服務。

「GranDen狂點」新創團隊目標是引領互動科技體驗，至下一個XR新世代。值得一提的是，「Accupai即時雲攝影」新創團隊是透過科技，利用線下內容，引爆線上社群，期望帶給每一位策展人更輕鬆的活動舉辦流程。

而「igloohome」團隊，則是研發出智慧門鎖和智慧鑰匙箱讓屋主和資產所有人以遠端方式給予訪客權限，並具備有時效性的 PIN 碼和藍芽鑰匙，產品已經推廣到90多個國家，目前已有50多家合作經銷商。

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