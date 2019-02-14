上市以來新低紀錄　宏達電1月營收10.1億元

▲HTC董事長暨執行長王雪紅。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今天（14日）公布1月自結合併營收10.1億元，月減25.63%，年減70.46%，不僅是從2002年3月上市掛牌以來最低，同時也是成立以來新低紀錄，主要是1月為產品轉換淡季，再加上手機產品線減少的因素影響。

宏達電公布1月自結合併營收10.1億元，月減25.63%，年減70.46%，創下2002年3月上市掛牌以來最低，同時也是2001年8月單月營收8.2億元之後，將近18年來的新低紀錄，相比去年底的購物旺季，本來繳出連2月正成長之後，再度面臨連2月衰退的狀況，主要是貢獻營收到手機產品現縮減，再加上傳統1月為產品轉換的淡季因素影響。

不過董事長王雪紅，今年在宏達電尾牙對同仁喊話，直指今年將會是豐收的一年，並提到宏達電已經打好從硬體到平台解決方案的基礎，今年只要勇敢執行夢想，相信豐厚的收穫指日可待，同時也在今年上半年的CES和MWC大展，皆親率團隊前往，朝營運轉型邁進。

產品布局方面，宏達電去年開始縮減手機產品線，但仍預告今年下半年將會推出中高階手機，強調絕對不會放棄手機事業，並在5G布局方面，已經陸續和美國、澳洲電信商合作5G smart mobile hub產品。

至於虛擬實境部分，更是宏達電力拚成為主力的產品線，年初已經在CES推出最新VIVE產品，像是VIVE Cosmos、VIVE Pro Eye、Viveport Infinity、以及VIVE新一代沉浸式環境系統VIVE Reality System，預期接下來王雪紅親率團隊前往MWC，還會宣布HTC VIVE的應用相關內容。