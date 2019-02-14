加油站轉型儲能站　太陽能結合儲能電池幫電動車充電

▲配合國家能源政策，中油加油站轉型為充電、換電池的能源供應站。（圖／記者馮建棨攝）

記者馮建棨／台南報導

加油站朝向多元經營，中油今天（14日）在台南前峰路加油站啟用多元供應及儲能系統，利用原本加油站既有用地，增加電池更換點及充電站，另外更設立屋頂太陽能板及儲能系統，讓電動車也能到加油站充電或更換電池。

中油表示，前峰路加油站集合了「屋頂型太陽能」及以天然氣為燃料的「燃氣電池」，透過「釩液流電池」及「鈦酸鋰電池」兩大儲能系統來把多餘電能儲存下來，加上台電的電力弄成微電網，建置一座具有多元電力供應及儲能系統的智慧綠能加油站。

▲配合國家能源政策，中油加油站轉型為充電、換電池的能源供應站。（圖／記者馮建棨攝）

中油表示，為配合政府能源轉型政策，台灣中油推動智慧綠能加油站，現在已經完成嘉義跟台南兩座示範站，不過這兩站的設計方式不同，嘉義是以屋頂型太陽能發電系統發電，透過鋰離子電池儲能系統儲能，綠能電力可以自給自足；台南前鋒路示範站則採多元電力供應及儲能系統，提供加油站與電動機車充/換電需求。

中油還說，現在完成了兩座示範站，接下來還會在西部及東部地區研議各設立一座儲能站，並且結合社區綠能設備，成為小型微電網，在預計今年內就會完成，讓全台再生儲能的示範點能持續增加。

▼配合國家能源政策，中油加油站轉型為充電、換電池的能源供應站。（圖／記者馮建棨攝）