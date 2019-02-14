機師罷工拋訴求禁止秋後算帳　學者看見「華航的傲慢」不給承諾

▲華航機師罷工，今天再度展開協商，目前僅有2項訴求達成協議。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

華航機師歷經7天罷工，今天上午正式展開第4次勞資協商，目前僅「疲勞航班」及「不直接進用外籍機師」達成共識，至於工會提出「禁止對工會會員秋後算帳」的訴求雙方意見僵持不下，學者對此表示，雇主對參與罷工的勞工秋後算帳已違法，資方遲遲不肯讓步給承諾，他認為「這是華航的傲慢」，也是「壞的勞資關係示範」。

華航機師罷工持續進行中，勞資雙方今天上午10點展開第4次協商，午休1小時後重回談判桌，工會提出禁止對工會會員秋後算帳，目前雙方意見分歧。勞動法學者、文化大學法律系教授邱駿彥對此表示，雙方盡快協商簽訂團體協約，讓罷工得以盡早落幕，不過如今在秋後算帳一事卡關，他覺得「這是華航的傲慢」。

▲勞資協商遲遲還未有結果，交通部次長王國材送記者情人節玫瑰花。（圖／記者季相儒攝）

邱駿彥進一步指出，在勞資爭議處理法中明定，合法罷工一定有民事、刑事上的免責，雇主若對參加工會活動或罷工的人秋後算帳，違反工會法第35條的不當勞動行為，不過資方卻不肯給承諾。

過去華航曾有很多先例，對於參與工會活動的人解僱或記過，這些人申請不當裁決，認定違法後公司卻又不服氣打行政訴訟，邱駿彥說，儘管最後是公司敗訴，勞工陪公司打官司，可說是資方報復性行為，同時對勞工來說，也帶來很大的心理壓力，身為一家國家航空公司，是「壞的勞資關係示範」。

邱駿彥也強調，協商目的是要簽訂團體協約，盡早讓罷工落幕，不過協商結果無法變成團體協約，又何必浪費時間；另外，他直言，交通部次長王國材作為勞資會議主持人非常不恰當，主要是他對於勞資爭議處理技巧不夠熟悉，甚至在過程中也有失去中立角度，讓這場罷工遲遲沒辦法結束。