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機師罷工拋訴求禁止秋後算帳　學者看見「華航的傲慢」不給承諾

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▲▼機師工會理事長李信燕帶領罷工華航機師於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航機師罷工，今天再度展開協商，目前僅有2項訴求達成協議。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

華航機師歷經7天罷工，今天上午正式展開第4次勞資協商，目前僅「疲勞航班」及「不直接進用外籍機師」達成共識，至於工會提出「禁止對工會會員秋後算帳」的訴求雙方意見僵持不下，學者對此表示，雇主對參與罷工的勞工秋後算帳已違法，資方遲遲不肯讓步給承諾，他認為「這是華航的傲慢」，也是「壞的勞資關係示範」。

華航機師罷工持續進行中，勞資雙方今天上午10點展開第4次協商，午休1小時後重回談判桌，工會提出禁止對工會會員秋後算帳，目前雙方意見分歧。勞動法學者、文化大學法律系教授邱駿彥對此表示，雙方盡快協商簽訂團體協約，讓罷工得以盡早落幕，不過如今在秋後算帳一事卡關，他覺得「這是華航的傲慢」。

▲▼交通部次長王國材送記者情人節玫瑰花。（圖／記者季相儒攝）

▲勞資協商遲遲還未有結果，交通部次長王國材送記者情人節玫瑰花。（圖／記者季相儒攝）

邱駿彥進一步指出，在勞資爭議處理法中明定，合法罷工一定有民事、刑事上的免責，雇主若對參加工會活動或罷工的人秋後算帳，違反工會法第35條的不當勞動行為，不過資方卻不肯給承諾。

過去華航曾有很多先例，對於參與工會活動的人解僱或記過，這些人申請不當裁決，認定違法後公司卻又不服氣打行政訴訟，邱駿彥說，儘管最後是公司敗訴，勞工陪公司打官司，可說是資方報復性行為，同時對勞工來說，也帶來很大的心理壓力，身為一家國家航空公司，是「壞的勞資關係示範」。

邱駿彥也強調，協商目的是要簽訂團體協約，盡早讓罷工落幕，不過協商結果無法變成團體協約，又何必浪費時間；另外，他直言，交通部次長王國材作為勞資會議主持人非常不恰當，主要是他對於勞資爭議處理技巧不夠熟悉，甚至在過程中也有失去中立角度，讓這場罷工遲遲沒辦法結束。

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關鍵字：華航,機師,罷工,工會,勞動部,交通部,協商,邱駿彥,秋後算帳

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