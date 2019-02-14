台達電：今年資本支出提高、徵才400人

▲台達電董事長海英俊。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

台達電董事長海英俊今（14）日表示，儘管今年景氣很難預測，但自動化和智能化是不能不做的事情，台達電今年會持續成長，且資本支出會比去年還高，今年預計徵才400人。

台灣高鐵與台達電、凌羣電腦今（14）日舉行「遇見‧新旅程」高鐵旅客資訊系統再進化簽約典禮，合作總金額為2.3億元。

面對中美貿易戰線拉長，產業不確定性增加。台達電去年7月提出以子公司DEISG收購泰國上市公司泰達電（DET）流通在外股權，昨日已取得國家收購核准，DEISG將按照泰國法令規定進行收購，預估4月份完成收購。

海英俊表示，泰達電是台達電多角化布局之一，未來中美貿易的未知數仍多，台達電會持續海外布局，包括印度、歐洲有斯洛伐克、南美洲是巴西；台灣則在南科三期、中科的機器人基地、中壢研發中心，以及台北總部等地擴廠。

海英俊表示，面對大環境不確定，台達電因產品線廣，還是預期今年會持續成長，成長三大動能來自於自動化、數據中心、汽車電子等三大塊；且資本支出會比去年還高，用於投入汽車電子較多，以及台南的廠房設備，台中、台北和中壢等土木需求。

海英俊表示，雖然中美貿易談判再延長2個月，但包括智慧財產等問題仍然沒解決；海英俊也避談景氣，認為景氣再差，都還是必須用使用東西，仍有剛性需求存在。海英俊並維持中美貿易對台達電營收影響，對去年約影響全年營收5-7%。

對於5G在今年的動能，海英俊表示，這是劃時代的改變，要發酵沒那麼快，但也是要提早準備，中國大陸已經在布建，但在5G電源則尚在準備中，還未到接單的階段。

身為華為供應商之一，海英俊表示，台達雖然是供應商，但在電源方面也同時是競爭同業，因此華為受到打壓並完全是負面影響。

▼台達電、高鐵、凌羣電腦舉行高鐵旅客資訊系統再進化簽約典禮 。（圖／記者周康玉攝）