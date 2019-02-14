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理財周刊／把摯愛未圓的退休夢跟自己的夢一起實現

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／理善國際關懷協會林冠伶

民國九十二年一月十一日(農曆臘月初九)一早，賴元雄躡手躡腳地整裝登山，深怕吵醒枕邊人的好眠，留了字條就出發前往他熱愛的山林，這天攀登的是新竹基那吉山及鎮西堡神木，也是他山難失蹤與山為伴的日子。」賴林卿蘭憶及當天來不及與他道別的清晨，沒有淚眼婆娑，卻有著感恩與先夫的恩愛與情義，身分證上的配偶欄空了，仍堅持留下「賴」氏夫姓。她說，不是不哭，是哭盡了、痛到底了、接受了，未來還有更多、更重要的事等著她去做。

為愛呼吸，重見久違陽光

那個來不及道別的清晨她失去摯愛，孩子那座高聳靠山兀然地消隱，為搜尋「他」的存在，不論是生或死，想安撫俗世未亡人思念的心，還有入宗祠悼念的情，透過電視媒體報導、獎金懸賞的協尋、山難救助協會的搜救…還有家人二年多不停歇地上山搜尋。

「山難失蹤」未見屍骨對家人身心煎熬的磨難，在大兒子走路出現怪樣，經確診罹患寒帶細菌感染的罕見疾病時，賴林卿蘭醒悟了，讓愛山的「他」回歸山林，走他喜歡走的路，然後家人用自己的方式悼念他。

現在的她，年紀再大也要為兒子付出，大兒子氣切需要仰賴呼吸器維生，她是孩子最重要的支柱。為了讓生病臥床的兒子看到久違的陽光，前陣子在台灣保健安長照關懷協會的協助下完成圓夢計畫，兒子只是盼望從病床到家中的客廳，現在透過專業照護團隊能夠到戶外迎接溫暖陽光，還有女兒為父親慶祝生日…這就是一個母親為維繫家庭與親情所作的努力。

她用偉大的母愛包容世間的遺憾，家人並不因此而畏懼高山，更與山林為伍；小兒子在每年父親的忌日，仍會登高呼喊著留在山裡的父親。

她說：面對「現在」的生活，為愛呼吸，好好地活著就好，因上蒼不會給她承受不了的考驗。

守護你「醫院志工」的初衷

先生退休前曾規劃退休後夫妻倆一起到醫院當志工的計畫，先生山難後隔年(即九十三年)她開始到振興醫院當志工。
問她為何選擇「振興醫院」？她回：因為醫院離家近，可以一星期二次，一次三小時的志工服務，這一做就是十五年，有時在護理站或是諮詢處執勤…會英、日文可以提供病患更多的服務。

問她在醫院當志工的收穫？她回：瞭解醫療常識，認識許多醫務人員、志同道合的朋友。醫院志工可是臥虎藏龍，很多公教人員退休，具備服務的能力與熱忱。在幫無家屬或比自己年輕的病患推輪椅及提供各項服務時，覺得自己很幸運，因為志工服務讓她更懂得感恩與惜福。

銀髮貴人薪傳技藝教學生涯，幫助她走出陰霾

賴林卿蘭自述：出生在公務員家庭，父親是警察，人稱「刑事林的女兒」，出生在光復那年(即三十四年)，是家中長女，負責照顧五個弟妹，成績優異無法繼續升學，婚後到美國學校補習外文，從事貿易外銷…等工作。在工作及家務之餘因喜愛編織，她開始拜師學藝，因技藝高超進而成為編織老師。

當時沉浸在喪夫之痛的她，因參加生產力中心的公開徵選，成為社會局所屬的「銀髮貴人」，經媒合至各學校、機構進行薪傳教學，藉由四處教學，讓躲在家裡的她，慢慢地走出去。

現在每年寒暑假都會出國旅行，在家人或朋友的陪伴下，足跡已至美國阿拉斯加、加拿大、土耳其、俄羅斯、波蘭、立陶宛、愛沙尼亞及東南亞等國。

苦過的生命更能激勵處於低潮困境的人

賴林卿蘭曾四處求神問卜，有人說先夫在「山裡的一個小洞口…」，她說：人生有太多的「也許」，但那不重要，因為事實已經發生了，他愛爬山就讓他留在山裡，走他喜歡走的路，面對眼前生活才是當務之急。

她說，這一生是勞碌命，不退縮地跟上時代，孫子都戲稱她為「3C阿嬤」。訪談到最後，冷不防地聽她這樣笑說：先生年輕時愛爬山，常拉著我去爬山，如果他現在還在，我的腿可能沒辦法陪他走遠路…笑容是人間最美麗的天使，善良助人的心，能化解陰鬱人生，開展精彩有益的退休生活。

生命曾經這樣被淬煉過，苦過的生命用過來人的立場，更能激勵處於低潮、困境的人。

理善國際關懷協會支持用生命守護公益的善行，用樂觀正向的心迎接生活的挑戰。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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