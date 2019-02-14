中美貿易休戰大限將至　2艘滿載特斯拉的貨輪正向陸奔馳

▲特斯拉正忙著在3月1日前，將新生產的Model 3運往中國大陸，以免隨後可能會被課徵高額的關稅。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

目前有2艘大小約2個橄欖球場大的船隻正向著中國大陸港口奔馳，每艘船上都載滿著特斯拉新生產的Model 3，希望能在3月1日中美貿易戰休兵截止日期前盡可能抵達，以免隨後可能會被課徵高額的關稅。

彭博報導，最近幾天，運送特斯拉Model 3的3艘船支已從舊金山80號碼頭，載著數千輛車啟航，進行為期兩周的亞洲之旅。其中Glovis Symphony已於2月13日抵達港口，而Morning Cindy及Emerald Ace則預計於2月19日及24日抵達。

Model 3是特斯拉布局全球的關鍵，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）多次承諾該車款將以3.5萬美元的售價出售，但該車款最便宜的配置目前在美國的售價為4.2萬美元，在歐洲則因國家而異，比利時的基本售價為5.88萬歐元（約6.6萬美元），德國為5.54萬歐元，法國則為5.35萬歐元。

目前Model 3在中國大陸的起價為43.3萬元人民幣（約6.39萬美元），而中國大陸市場最暢銷的電動車售價則不到Model 3的六分之一。美中貿易戰可能使全球的Model 3售價變得更加昂貴，除了北京當局可能對美國進口汽車徵收更高的關稅外，特斯拉也有可能因為川普政府對相關零組件徵稅而支付更高的成本。