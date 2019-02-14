影／部會情話哪句最撩大比拚！財政部：我的錢都交給你　網友：超實際

記者吳靜君／台北報導

西洋情人節，部會中很威的的臉書小編財政部今（14）日也在臉書上放上各部會的情話，財政部以「我的錢都交給你」深得網友的心。

▲部會情話大比拚。（圖／翻攝財政部臉書）

財政部臉書貼上各部會的情話，財政部是「我的錢都交給你」、勞動部「家裡的家事全部交給我」、交通部「想去哪邊玩，我都當你的專屬司機」教育部是「只想跟你修戀愛學分」、文化部「你是永恆不變的經典流行」、外交部「親愛的我帶你出國度假」內政部「你的大小事我都要管」、國防部「我對你的愛忠貞不二」、法務部「複誦愛情條約所有的差遣都甘之若飴」、科技部「你要什麼3C產品我都買單」經濟部「你就是我的需求，我願意供給全部的愛」。

財政部小編馬卡龍女孩今日寫上，有情人的趕緊完成手邊工作早早下班曬恩愛，和對方說一句，親愛的，情人節快樂。

沒情人的無所謂，目標更早下班去享受單身生活，和自己說一句，我要加倍寵愛做自己；有心儀對象想脫單嗎？趕緊把握良辰吉日，這套告白情話學起來，鼓起勇氣Action！而財政部的「我的錢都交給你」，被網友笑稱「最實際」，比任何撩妹金句都誘人。財政部臉書，以各部會人員的甜言蜜語為主題，希望民眾可以把握「良辰吉日」將這套告白情話學起來，鼓起勇氣告白。而部會的11句情話，又有哪一句撩到你呢？