桃機廣告不小心掛反菲律賓國旗變「戰爭中」　勞動部道歉了

▲菲律賓國旗原來有2種掛法，平時掛法為藍色在上、紅色在下，不過若遇到戰中則藍色在下、紅色在上。（圖／當地民眾提供）

記者紀佳妘／台北報導

菲律賓的國旗有2種掛法，且代表不同的意義，一名菲律賓華僑日前返台，下機後發現桃園機場入境廳內的1955勞工諮詢申訴專線廣告看板，誤將菲律賓國旗以「紅色在上、藍色在下」的方式呈現，國旗掛反則有「戰爭中」的含意，勞動部對此致上歉意，並撤下該廣告。

根據外交部資料顯示，菲律賓國旗靠旗杆的一邊是一個等邊三角形，代表菲律賓人民對和平與安寧的盼望，三角形每個角都有一顆星星，總數為三個，代表菲律賓的三個島组，包括呂宋、未獅耶和民答那峨島。

另外，三角形的中央就有一個太陽，代表自由的光芒已普照整個菲律賓；三角形的右側就是藍紅兩色，藍色代表菲律賓人民忠誠、愛國的精神，紅色代表菲律賓人民勇往直前的民族氣概。

菲律賓華僑艾莉謝日前返台時發現勞動部在航廈內的廣告登項刊登1955勞工諮詢專線廣告中，代表菲律賓的國旗誤植為「紅色在上、藍色在下」，此舉代表處在戰爭狀態，提醒勞動部要趕快更換。

勞動部勞動力發展署表示，桃園機場入境廳刊掛1955勞工諮詢申訴專線燈箱廣告，因於圖文設計時不慎將菲律賓國旗誤植，發展署向菲律賓國家及其人民致上最誠摯的歉意，爾後定將更審慎處理相關事宜。

▼勞動部於桃機的燈箱廣告。（圖／菲律賓華僑艾莉謝授權提供）