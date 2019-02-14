世界富人榜樣！納稅已超過3000億　他卻喊：應該繳更多

▲比爾蓋茲須繳納超過100億美元的稅金，但他仍覺得太少。。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）身價高達955億美元，身為一位超級有錢人，比爾蓋茲對繳稅相當嚴謹，一分一毫都不會漏掉，他所要繳交的金額已超過100億美元（約3083.億元台幣），但他卻認為，他應貢獻更多。

根據《福斯財經網》報導，63歲的比爾蓋茲接受英國《每日郵報》訪問時表示，雖然他已經支付超過100億美元的稅，但我應該繳更多，比爾蓋茲說，「我不僅僅是守法，我還認為應該繳更多。」

比爾蓋茲在1975年創立的微軟讓他賺進大量的財富，但比爾蓋茲卻說，他並不應該得到這些財富，也沒有人應該得到，「這些財富是靠著時機、運氣和曾與我共事的人造就的，我當然有努力工作，我也認為軟體有利可圖，但我也受益於特定結構。」

談論到這筆財富的後續處置，比爾蓋茲認為，交給他的孩子們並不會對他們或社會有幫助，他已計畫將大部分的財產交給他和54歲的妻子共同掌管的蓋茲伉儷基金會（Bill & Melinda Gates Foundation），這個基金會主要是在解決較貧窮國家的貧困和疾病問題。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！