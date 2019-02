世界富人榜樣！納稅已超過3000億　他卻喊：應該繳更多

台灣微軟宣布「Xbox One S 1TB Anthem 《冒險聖歌》同捆組」全台通路預購中,並將於 2月22日與遊戲同步上市,建議零售價NT$9,480元。「Xbox One S 1TB Anthem 《冒險聖歌》同捆組」內含Xbox One S 1TB主機、Xbox One 無線控制器(白)、Anthem 《冒險聖歌》黎明軍團版遊戲數位下載卡。