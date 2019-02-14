拒養又不願兒叫別人爸爸　法官：無情生父沒拒絕權力

▲親生父拒撫養兒，又不願兒被收養，桃園地院法官裁定：無須取得生父同意。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

離婚男拒負擔照養兒子責任，把兒子交給前妻照顧，卻又不願兒子被收養？桃園一名和丈夫離婚多年的李姓女子，去年再婚後，想把兒子給再婚夫收養，未料遭前夫拒絕，而求助法庭。經家事調查官訪視，兒子表明「叔叔」對他很好，願意讓叔叔收養，法官認定生父未盡保護教養義務，以「無須取得生父同意」、裁定由李婦再婚夫收養。

住在桃園的李姓女子，7年前和丈夫離婚後，丈夫以「不想要小孩」為由，任她獨自帶著兒子在外生活，李女平日靠著打零工、在小吃店幫忙，辛苦撫養兒子。由於李女的前夫曾在知名電子廠工作，年餘前，李女因生活困苦，曾打電話向前夫要孩子生活費，但前夫接到電話立即掛斷，自此不再接她電話。

去年6月間，李女經友人介紹認識鍾姓男子，鍾男表示願意照顧李女母子，雙方交往後結婚。李女說，婚後，她有意讓鍾收養兒子，因找不到前夫商談，只好向法院聲請由現任丈夫收養。法院審理時，李女前夫表示，二年前公司因景氣差，經營遇到困境他因此被裁員，迄今也都沒找到工作，雖無法給兒子撫養費，但也不願兒子被收養。

家事調查官訪視時，李女目前就讀小六的兒子表示，「叔叔」對他很好，願意讓叔叔收養；對於生父他只在小學二年級時看過一次，此後就沒見過，覺得生父根本不關心他。由於李女的再婚夫鍾男表示，願意照顧李女和她兒子。因此，法官認定李女再婚夫較有愛心，也願意負擔照養責任，而生父長年未盡保護教養義務，以「無須取得生父同意」、裁定由李女再婚夫收養。