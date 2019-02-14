慶祝情人節　台灣3成情侶到當天才買禮物

▲網路購物方便，讓部分情侶在當天才買情人節禮物。（示意圖／記者黃心瑀攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

今天是一年一度的情人節！為了向心儀的另一半表達愛意，情侶們無不使出渾身解數浪漫慶祝。萬事達卡針對情人節消費的統計，發現台灣情侶有3成在情人節當天才選購情人節禮物，禮物品項最多是吃大餐跟旅館消費。

根據萬事達卡2018年針對情人節民眾刷卡消費統計，近3成亞太地區民眾在情人節當天才選購情人節禮物；在情人節禮物品項上，亞太地區的情侶則最愛和情人在旅館來歡度浪漫夜晚，旅館消費金額位居2018年亞太區情人節送禮品項榜首，其次為餐廳吃大餐與旅行的交通支出。

在在情人節的慶祝方式及行程安排上，與情人共赴餐廳吃大餐跟到旅館慶祝情人節相較，台灣情侶也願意花錢購買鮮花以及首飾來取悅情人，2018年台灣民眾在情人節購買鮮花與首飾的刷卡金額與前次報告相較，分別成長了10%與15%。

統計數據中發現，2016年至2018年情人節期間，全球感應式支付的交易金額的成長率，大幅增加229%，而交易占比也成長193%。台灣地區的增長率更是驚人，3年間使用感應式支付交易金額與交易占比分別巨幅成長1188%以及619%。

另外，隨著網路購物的快速到貨優勢，在情人節當天為情人創造驚喜，變得易如反掌，和前次報告相較，2018年全球情人節線上購物交易量也大幅成長76%。

台灣地區因情人節恰巧落在農曆新年小年夜，返鄉潮沖淡情人節的影響，2018年情人節總消費金額不增反減，和前次報告相較，整體情人節消費金額減少11%。受惠於網路購物快速到貨的優勢，近3成的亞太區民眾於情人節當天才秒刷愛的禮物。2018年亞太區情人節線上網購禮物交易訂單量，和前次報告相較則是成長32%。