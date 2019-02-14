「巨無霸」銷售慘淡　空巴最大客機A380明年停產

▲阿聯酋航空為空巴A380的大客戶。（圖／阿聯酋航空提供）

科技中心／綜合報導

空中巴士宣布，明年起將停止製造全球最大客機A380。該機款10年來贏得了乘客們的普遍喜愛，但從未獲得航空公司的廣泛支持，後者較傾向更小、更省油的機型。

A380是載客量最大的客機，擁有兩層客艙，可容納544名乘客，目的是挑戰波音747對大型民航客機市場的壟斷，但近來由於航空公司傾向新一代更小、更靈活的飛機，A380已沒有足夠的待消化訂單可以維持生產。空中巴士原先預期該機型可賣1200架，但迄今交貨數不到預期的四分之一。

空中巴士在聲明中表示，最後一架A380將於2021年交付。據路透社報導，A380停產後，採用大型客機營運的航空公司將轉用波音最新開發的777X大型民航客機。

A380的大客戶為阿聯酋航空（Emirates），目前宮中巴士共生產214架A380，其中阿聯酋航空就有109架，並持有53架A380訂單。但近期阿聯酋航空決定減少A380訂單，並訂購了70架較小的A350及A330neo。

A380於2004年首次亮相，2005年1月8日在土魯斯廠房舉行出廠典禮，同年4月24日試飛成功。A380是空中巴士與波音在平等條件下競爭的重要一步，直接挑戰其主要競爭對手的搖錢樹。