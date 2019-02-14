Google擬推平價款Pixel手機　搶攻智慧型手機市場

▲Google Pixel 系列手機。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

蘋果在去年推出較低價的iPhone XR手機搶市，雖然銷售不盡理想，但競爭對手Google現在傳出也計畫將推出平價款的Pixel系列手機，搶攻市佔率。

據《日經亞洲評論網》報導，蘋果希望藉由iPhone XR來提升iPhone整體市佔率，但隨著全球智慧型手機銷售放緩，iPhone XR也出師不利。隨著消費者將選擇喜好轉向中低價位的智慧型手機，因此Google也打算要推出平價款的Pixel系列手機，且據消息人士指出，售價可望比iPhone XR低。

蘋果iPhone XR目前的售價為749美元，而去年Google新發表的Pixel系列手機售價則為799美元起。業內人士指出，一般中階至高階手機的售價範圍為150美元至700美元之間，因此消息人士認為，Google將會把售價訂得比iPhone XR還便宜，以增加Android系統的市占率。

據研究公司IDC的數據指出，Google在全球智慧型手機的市占率相當小，2018年Google Pixel系列手機的出貨量約為468萬部，僅佔整個市場的0.33％，但這已經比2017年的345萬部佔整個市場的0.2％進步。

報導也指出，許多供應鏈都希望能藉由Google發展硬體的雄心來抵銷因蘋果設備銷售放緩而面臨的問題。和碩去年獲得Google Home Hub的訂單；廣達也獲協助Google製造智慧音箱等產品，並作為其關鍵數據中心伺服器構建商；蘋果iPad供應鏈之一的仁寶也正與Google展開合作。消息人士向《日經》透露，Google比蘋果還願意將生產業務轉移至中國大陸以外的地區，以躲避美中貿易佔帶來的衝擊。

對於《日經》的報導，和碩、廣達和Google皆拒絕發表評論，蘋果方面則未回應。