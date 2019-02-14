歐洲客戶拉貨力道回升　法人：美喆今年營收力拚雙位數成長

▲美喆國際在今年1月推出商用及家用領域的新款高端LVT產品，可望挹注公司營運表現。（圖／美喆提供）

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰持續延燒，國際石塑地板製造業者美喆國際今（14）日表示，受惠歐洲地區主要客戶拉貨力道回升，支撐外銷代工訂單需求持穩，營運受貿易戰影響不大；法人表示，美喆在大陸市場持續推出新品搶市，預估今年營收可望有雙位數成長。

法人表示，美喆耕耘全球石塑地板市場將近40年，持續精進新款材質、花紋設計等產品研發、工藝製程創新，並提升自動化生產效率等競爭優勢，日前於上海虹橋地區成立美喆全球行銷中心，以擴大集團全球外銷代工，其自有品牌接單表現已有嶄獲。

美喆國際發言人楊儒霖表示，全球綠建材趨勢明確，有助於帶動LVT與SPC產品市場滲透率持續提升，挹注公司旗下美喆與普隆兩大自有品牌市場占有率，業績仍持續保有雙位數成長動能。

展望後市，美喆國際表示，公司將穩步擴增SPC新產品產能計畫，最快將於今年第二季末投入量產，可望挹注公司營運表現逐季成長。

依據財報，受惠歐洲地區主要客戶保持良好拉貨力道，美喆國際2019年1月合併營收達3億元，不僅比去年同期成長2.76%，更改寫上市以來同期新高紀錄。