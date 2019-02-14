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受惠央行降息與政策利多　印度NIFTY指數上漲逾5%

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▲▼印度股市。（圖／達志影像／美聯社）
▲印度股市。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉姵呈／綜合報導

在全球一片經濟放緩的雜音中，除了美國剛公布的非農就業指數及ISM製造業指數表現仍優異，代表其經濟體質仍屬強健外，亞洲方面最強勁的就印度莫屬了。法人表示，今年印度除了總經體質優異外，還有選舉行情釋出利多，另外印度央行決議降息後，NIFTY指數漲幅皆在5%以上，三大利多因子可望驅動股市。

2月7日印度央行貨幣政策會議，決議降息1碼，將基準利率（Repo Rate）由6.5%調降至6.25%，逆回購利率由6.25%調降至6%，貨幣政策立場方面則由校準型緊縮（Calibrated Tightening）轉為中性。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益觀察，過去3年，印度央行總共校準利率6次，其中3次公布降息的6個月後，NIFTY指數漲幅皆達5%以上，最高甚至達13%，顯見「降息為驅動股市上揚」的原因。

而去年全球股市分別於2月、10月兩次大幅修正，全球主要成熟、新興國家指數漲幅普遍被吐回，惟印度NIFTY指數表現傲視群雄，維持正報酬。

粘瑞益表示，印度總體經濟體質優異，最新IMF報告就預估，今、明兩年GDP是新興市場中唯一連兩年逾7%成長的國家；且1月印度製造業PMI由前期53.2上升至53.9，其中新訂單與產出再創13個月新高、商業信心項目亦上升至5個月來高點，顯示印度製造業強勁；1月日經印度服務業PMI則由前期53.2小幅下滑至52.2，惟仍高於50榮枯線，顯示印度服務業穩定。

而印度今年的總統大選也可望帶來利多，當前執政黨選票多來自於農村選民，因此選舉前在針對鄉村地區的財政支出上有望持續加大，推動地方經濟發展，以及發展相關政策，政府也向一般受薪階級祭出減稅措施。

粘瑞益表示，這些利多措施，對於印度經濟成長與股市上漲都可望有助益。目前呼聲最高的現任總理莫迪可望在選前釋出更多政策利多，印度股市行情可期。

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