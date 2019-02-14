美國REITs兼具三大優勢　可望賺贏美股



▲美股示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／綜合報導

聯準會轉鴿派，國際股市近日來漲聲不斷，其中REITs今年以來表現凌駕美股，道瓊REITs漲幅逾一成，領先標普的9.49%。法人表示，從近三個月來觀察，REITs表現相對強勢，未來美中貿易、股市波動風險仍存在，REITs提供4.4%的股利率，可望賺贏美股。

台新北美收益基金經理人李文孝表示，預期上半年Fed將放緩節奏，以經濟數據與市場的變化為重，因此利率暫時都不會干擾REITs，將有利資金投入。第二，從產業面來看，工業龍頭展望佳且5G將進入布建階段，有助於推升相關REITs個股，且REITs過去幾年表現弱勢，未來有極高機會補漲，在資金流入、產業佳與投資風格轉換下，REITs可偏多操作。

李文孝進一步指出，觀察近期公布的財報，符合預期部分達七成以上，基本面可做正向解讀，其中尤以工業、住宅與A級零售REITs表現尤佳，工業龍頭與通訊相關REITs上修今年展望，預計5G的基地台布建將是激勵工業型REITs表現的催化劑。

此外，分析美國REITs股利率與美債殖利率利差仍有近200基點差距，且從MSCI指數未來12個月股利率預估，REITs股利率以4.4%領先於其他產業；而美中貿易談判仍有變數，加上經濟走勢趨緩，股市波動預期加大，利於防禦型類股表現，較高的股利率提供下檔保護。

李文孝建議，REITs看好的因素未改變，短線漲幅已大，可能有獲利了結情形，建議投資人可以待回檔後再買進，對中長線來看仍樂觀。