調研：三星、蘋果仍是2018年半導體廠最大客戶　但陸廠需求也不低

▲調研指出，2018年三星、蘋果仍是半導體廠最大客戶。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

過去全球前十大半導體客戶一直由三星與蘋果二家科技巨頭佔領，根據國際研究暨顧問機構Gartner最新的研究指出，2018年依然也是由此二家科技巨頭包辦；但有趣的是，去年全球前十大半導體客戶中有四家為中國大陸OEM廠商。

且三星與蘋果雖然依然包辦了一、二名寶座，但是此二家廠商在2018年的晶片支出成長均大幅趨緩；反倒是中國廠商的半導體晶片支出節節上升。Gartner資深首席分析師山路正恆即表示，2018年前十大半導體買家中有四家為中國大陸OEM廠商（高於2017年時的三家），包括華為、聯想、步步高電子和小米，其中華為的晶片支出增加45%，躍升成為第三名，超越戴爾（Dell）和聯想。

而2017年排名前十大的企業中，有八家仍維持在2018年前十名，而金士頓科技和小米則為新入榜的廠商。小米較2017年上升了八個名次至第十位，主要原因在於2018年半導體支出增加了27億美元，年成長率63%。

Gartner認為，PC、手機市場整併及記憶體平均價格下滑，是為排名版圖改變的兩大影響因素；PC與智慧型手機市場持續整併，對半導體買家排名產生極大影響，尤其是中國大陸的智慧型手機OEM大廠，在收購競爭對手後增加了市場支配能力。

正因如此，前十大OEM廠商的半導體支出大幅增加，在2018年半導體市場的占比也達到40.2%，高於2017年的39.4%。這股整併趨勢可望延續，卻將使得半導體廠商更難維持高毛利率。

另外，囿於過去兩年居高不下的DRAM平均售價（ASP）現在已經開始下滑，但造成的影響卻十分有限，因為當平均售價下滑，OEM廠商將會增加記憶體容量，同時投資頂級機種。Gartner預測，2019年和2020年記憶體晶片營收占整個半導體市場比重將分別達到33%和34%，高於2017年的31%。