機師罷工為爭取免稅的加班費？　學者：不會有人願意拿命開玩笑

▲華航機師罷工邁入第7天，勞資雙方今天展開第四回合協商，期盼能夠盡早達成共識。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

華航勞資權益談不攏，雙方意見僵持不下，有員工爆料機師和上班族報稅方式不同，是為了衝高加班費，因為加班費在機師這方面是可以免稅的，不過會計師對此表示，機師與航空公司關係與一般公司與員工關係是一樣的，為此罷工的可能性很小，就連勞動法學者也直言「不太可能」，沒有人願意拿生命開玩笑。

華航機師罷工進入第7天，勞資雙方持續協商中，不過有華航員工爆料，機師跟一般上班族的報稅模式是不一樣；其實現在機師飛時就算低，人力並不吃緊，加上他們假多，變成常常在休息，就不常飛，因此要透過爭取2人變3人來「衝高加班費」，因此加班費在機師這邊可以免稅。

不過，會計師認為，機師與航空公司的關係，與一般上班族一樣以薪資所得報稅，同樣一個月內加班費40小時內免稅，因此為了免稅的加班費可能性並不太高。

文化大學法律系教授邱駿彥也說，拿自己生命來賺加班費達到免稅「不太可能」，因為機師工作是很辛苦，壓力也很大，就算有一、兩個有這種心態，但正常情況下，不太會有人願意拿性命開玩笑，「不敢說是資方出來放話，也有可能是支持公司立場的員工搞錯」。