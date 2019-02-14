「在台大醫等你」雄女正妹隔半年驚傳情變　獨留雄中學霸重考

▲高雄女中「表特學霸」畢業生馮琪淯。（圖／翻攝自當事人臉書）

網搜小組／綜合報導

去年，高雄女中「表特學霸」畢業生馮琪淯和就讀雄中的魏姓男友，兩人以台大醫學系為目標，當時她如願考上，男友因非台大醫學系決定重考；當時馮喊話，會在台大醫科等男方當她學弟，但批踢踢卻傳出馮已和男方分手，並刪光IG照片，甚至「無縫接軌」學長。話題吸引熱論，網友紛紛看傻「完全跟著劇本走！」

本站去年曾報導《雄女「表特學霸」戀愛考上台大醫 暖男友失常…反手刀按門鈴：妳考上了！》，馮琪淯當時喊話，會在台大等待學中學霸男友，宛如偶像劇的勵志故事感動不少人。當時有人預測，女方入學後，豐富的大學生活將會成為兩人的隔閡，還有可能改跟同屆或學長在一起。

▲雄女學霸遭爆和魏男分手。（圖／記者宋德威攝）

沒想到，有網友在批踢踢爆料，提到兩人前陣子分手，馬上有人也在推文留言「早就分了很久了吧」、「早就分了，當時新聞出來過沒幾個月，就傳分手了」，更有人加碼爆料「台大醫這對分了啦，女生還無縫跟學長在一起，現實哪那麼好」。

話題馬上引發討論，鄉民也到女方IG查看，「剛剛刷了一下女方ig照片都沒了，估計是掰了」。而實際查看馮琪淯臉書，最新貼文為去年底的「醫學之夜」，並無和魏男的相關照片或貼文。

其他人紛紛留言「這沒有綠帽才是驚人吧！人性是經不起考驗的」、「劇本都寫好了，照著演就對了」、「事實證明雖然版上很酸很現實但都發生了」。但也有網友認為「上大學後分手很正常，沒必要評價醫科雄女」、「台男可以不要再開雄女失智列車了嗎= =」、「一直酸這種事只是不斷凸顯台男的求偶焦慮、仇女心態和幼稚心理」。

《ETtoday新聞雲》在臉書發訊息給馮女，截至發稿前，尚未得到回應。