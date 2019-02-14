先探／Ａ股豬年開門紅　港股漲不止

Ａ股節後行情強於以往，除了有歷史數據支持，５Ｇ、大消費熱潮再起，連同蘋概股、地產股跌深反彈，都對中港股市產生正面影響。

【文／鄭志全】

春節假期剛過，Ａ股一如市場預期開始躁動起來。豬年第一個交易日，上證指數上漲一．三六％，深證成指、創業板指漲幅都超過三％，人氣回籠跡象明顯。和往年相比，年初以來中港股市明顯強於預期，恆生指數在一月大漲逾二千點，跑贏全球各主要股市，節後又換成Ａ股大好。市場漸趨熱絡之際，不免令人開始擔心漲勢過急，後續行情恐陷入震盪。

城鎮化左右電影票房？

春節休市期間，國際間消息面算是平靜，在內地受關注的幾個話題，包括春運、電影票房、５Ｇ等等。中國每逢春運，都是一次大規模的人類遷徙活動，數億人擠在各交通運輸要道，動彈不得。但是今年春運期間的客運量增速已經放緩，據統計，春運前二○天全國累計發送旅客十三．九五億人次，增長○．七九％，去年也只有○．三％，增速持續放緩。

整體而言，春運客運量增速放緩是結構性的。在每年返鄉過年的大遷徙中，出現的新變化主要是流動人口自一四年起逐漸下滑，加上廣深港高鐵、港珠澳大橋等多項重大建設投入服務春運，部分紓解了春運難題。從結構來看，民航發送旅客達三五四三萬人次，年增十．二五％；鐵路發送旅客一．八六億人次，年增八．○九％；公路發送旅客逾十一億人次，但增速逐年下滑。

春運是中國城市發展失衡的特有現象，春運期間如何逃離「北上廣」（北京、上海、廣州）總是一大難題，而根本解決之道，除了提供高效便捷的交通運輸，還在於城鎮化進程。有學者認為，中國城鎮化率起碼要達到七○％（去年初為五八．五％），才能紓解春運壓力。不過，今年很多人選擇「反向春運」，紓解了一部分客流量。

反向春運是接家人到城裡團聚，形成大量旅客往大城市遷徙的反向回流，今年反向春運航線客流量大增，也反映出這種特徵。此外，中國一、二線城市房價不斷高漲，帶動大都市人口往鄰近的三、四線城市流動，這部分在城鎮化率看不出來，但是城鎮化進程卻顯而易見。

有一個數據似乎能部分說明這種現象。根據貓眼電影統計，今年中國春節檔電影票房為五八．三億人民幣，比去年略高，據媒體說法，總票房維持高檔有兩個因素，一是靠兩檔中國本土科幻片才挽救的，二是提高票價。今年春節期間的總觀影人次僅一．一一億人，比去年下滑十．三％，明顯低於預期。但是從結構上看，一、二線城市電影票房趨於飽和，三線以下城市票房開出紅盤，尤其東部沿海各縣城，春節票房逐年增加，大致與區域經濟發展的現況相吻合。（全文未完）

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