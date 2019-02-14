先探／謝金河：豬市大吉　今年興旺的產業及個股

文／謝金河

美中貿易戰帶給全球投資人不安的氛圍，大家對二○一九年或是豬年經濟是愈看愈悲觀，像是元月七日世界銀行警告：「天要黑了！」把大家弄得心慌慌，接著ＩＭＦ在三個月內兩度調降預測，最近ＩＭＦ總裁拉加德又加碼警告：全球經濟四大烏雲罩頂，可能出現一場經濟風暴；接著是諾貝爾獎大師克魯曼示警，他認為經濟大蕭條危機就在眼前。

所有經濟預測對今年經濟沒有一個樂觀的言論，但是農曆年前，我在《先探》提到「春江水暖的鴨」，這個鴨當然是股市，全球股市今年的走向跟大家原來的悲觀預測大異其趣，因為從元月迄今，全球股市幾乎全面上漲，這形成「基本面看壞、股市卻大漲」的景象，這背後到底隱藏了什麼玄虛？

道瓊站上年線多頭排列

我們以美股為例，去年美國六大指數中的道瓊指數下跌五．六三％，S&P 500跌六．二四％，Nasdaq指數跌三．八八％，NBI生技指數跌九．三二％，羅素二○○○指數跌十二．一七％，費城半導體跌七．八一％，但元月美股就把去年一整年的跌勢全部扳回來，道瓊元月大漲一六七二．二一，漲幅七．一七％，Nasdaq大漲九．七四％，NBI漲十三．四二％，費城半導體漲十．一二％，都超越去年一整年跌幅。而且豬年春節過了，美股又漲，二月到十二日為止，道瓊又大漲四二六．○九，漲幅達一．七％，S&P 500也漲一．五％，Nasdaq再漲一．八二％，費城半導體指數再漲五．○八％。

這連續兩個月大漲，扭轉了技術面頹勢，本來道瓊指數從二六九五一．八一跌到二一七一二．五三，在去年聖誕節前，美股各條均線全面走空，完全呈現空頭排列，這個景象當然使得大家對二○一九年全球經濟感到恐懼與悲觀，但是不到兩個月的時間，美股又發生了戲劇性的變化，道瓊指數攻到二五四五八．九八，道瓊指數在這兩個月之內大漲三七四六．四五，漲幅高達十七．二五％，這個急漲幾乎扭轉多空架構，現在除了半年線仍往下之外，幾乎各條均線都上揚，即將呈現完整的多頭排列。

從技術角度來看，道瓊指數站上年線，這是多空重要灘頭堡，二是原來走空的月線ＫＤ值，最近又在六○左右完成向上交叉的多頭排列，這樣的走法十分罕見，這當中最具代表性的是Apple股價從發布獲利預警慘跌到一四二美元之後，如今快速反彈，最高來到一七五．五七美元，漲幅達二三．六四％，也超過道瓊指數的漲幅，這似乎意味了美中貿易戰紛紛擾擾，似乎有轉圜的空間。

同樣是美中貿易戰的兩大事主，中國股市去年跌幅高居全球之冠，但是今年滬深股市不跌，且走出不錯的走勢，以滬深三○○為例，去年十二月下跌五．一一％，元月上漲六．三四％，把去年十二月失土搶回來，二月迄今又漲六．一％，深滬股市已打出底形，月線ＫＤ指標已呈現多頭排列，雖然指數距年線仍有一段距離，但是底部已愈來愈鮮明，這其中港股表現更出色，元月香港恆生大漲八．一一％，在中港台三地股市表現最出色，現在恆生指數即將挑戰年線反壓，有機會成為第一個攻占年線、由空翻多的大中華股市。

股價過熱必災難

在美中貿易戰撲朔迷離的氣氛中，大家對二○一九年全球經濟都不表樂觀，但是年線代表了市場多空方向，今年的情況跟去年完全迥異，去年上半年全球景氣熱燒燒，大家信心十足，但是在第二季我們遇到一個亞德客ＫＹ的供應商，他驚呼單子愈來愈少，此時亞德客正從六二一元回檔，後來在五九八元完成雙峰，此後股價急轉直下，從基本面來看，亞德客營收上半年仍頻創新高，到了十月亞德客交出十一．○二億營收的成績，股價也一口氣跌到二一六．五元，大家看到營收報告，亞德客股價已跌了六五％了。

年線為什麼很重要？其實亞德客完成Ｍ頭後，Ｋ線連續下跌十一個交易日，並且在六月十九日這一天正式跌破年線，這是一個非常重要的賣出訊號，此時亞德客年線在四七二元，如果在這裡執行停損，去年可以規避亞德客重跌的重大傷害，現在經過七個月的調整，大家慢慢發現亞德客又站上年線，似乎一鼓作氣在扭轉頹勢，如果說去年六月九日亞德客跌破年線是個賣點，現在站上年線，很可能是第一個買進訊號，是個買點，當然能漲多少，要看後續基本面的變化而定。

同樣是資本設備股，亞德客股價明顯領先上銀及全球傳動，今年以來，我頻頻用年線來看多空，也是告訴大家，去年很多個股利多充斥，股價卻愈走愈低，像國巨從一三一○跌到二八七元，環球晶從六四二跌到二○○．五元，都令人怵目驚心，去年消息面利多一大堆，一下子矽晶圓漲價，一下子被動元件缺貨，結果股價炒翻天，我在國巨一千元左右不斷示警，就是要提醒大家股價過熱必有災難。

現在這個情況正好倒轉過來，市場一片悲觀，但是今年悄悄呈現多頭排列，這個現象很多人都渾然不知。過年前我看到大家對今年台股十分悲觀，加上過年放假長達九天，今年堪稱是史上抱股意願最低的一年，因此，行情總在絕望中誕生，大家愈悲觀，行情愈可觀。

過年前，我請大家用心尋找「春江水暖的鴨」，也就是率先站上年線的個股，例如，元月十四日站上二六元年線的廣明，在封關前拉出漲停，這一周前兩個交易日大漲二○％。

眾達ＫＹ也在越過年線後，這一周首兩個交易日出現八．八二％的漲幅。汽車零組件的劍麟也漲了六．七五％，這是年線的妙用。（全文未完）

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