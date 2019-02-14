影／優等生也不敵景氣！精測估今年營收衰退 上櫃首度下滑 　

記者周康玉／台北報導

探針卡龍頭廠精測（6510）今（14）日舉行媒體餐敘，並釋出對今年景氣看法。精測總經理黃水可表示，由於大環境衰退，消費電子客戶不好，供應商自然也不好。法人預估，今年全年營收估計會衰退，是精測上櫃以來，首度衰退。

精測專注於探針卡，通吃高階手機市場測試，毛利率五成以上，一度成為股后，是上市櫃公司的優等生。但由於今年大環境景氣不好，研究機構也指出，今年手機會面臨10%衰退。

黃水可表示，由於大環境不好，消費電子銷售目標都下修，身為上游供應商的精測也不太可能好。法人推估，精測今年全年營收會衰退，打破年年都雙位數成長的佳績，是自2013年上櫃以來首度下滑。

精測去年合併營收32.8億元，毛利率53.3％、營益率27.4％，稅後淨利為9.18億元，每股盈餘21.84元，較去年歷史紀錄23.51元略低，但仍為歷史次高。

黃水可表示，季節因素影響，第一季和第四季會比較淡，第2季和第3季比較好，但往年第2季就會上來，今年卻有點看不清楚，因為供應鏈的庫存都還是在。展望第一季，預估營收會季減15-20%，但毛利率仍可守住50%。

黃水可表示，整體終端消費都衰退，精測當然不可能會成長，公司預估AP營收占比會比去年65%還要低，雖然新的項目包括ASIC，RF，PMIC，和TDDI都有機會成長。

▼中華精測總經理黃水可。（圖／資料照）