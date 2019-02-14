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先探／元宵行情上上籤

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（圖／先探投資週刊 提供）

台股開紅盤循例走揚，先前在眾多利空夾擊下，利空不跌，如今技術面轉佳，個股表現轉趨積極，與去年下半年利多不漲大異其趣，同時融資餘額也降至近十年來低點，籌碼轉換至法人大戶手中，在美中貿易戰陰影下，台股驚驚漲，包括IC設計、PCB、散熱、生技及高券資比股，將是第一季交投重心。

文／方亞申

農曆年前市場大多充滿觀望氣氛，元月二十三日台股成交量一度降至六七五億元低量，而後逐步放大至封關的一○三一億元。主要還是變數不少，包括美中會談、聯準會態度、蘋果等大廠財報等。不過經過一個農曆年，變數一一釐清，但是最重要的美中貿易會談持續進行第二輪，談判地點轉至中國北京。

就在美中兩國重要經濟生產數據都不是太好，中國製造業採購指數持續低於五○多空分界點，企業倒閉、失業人口上升頻傳下，與美國達成某種程度協議應不會太難，當然中國也不會全然對美國讓步，只是三月一日當初美國設定調高至二五％關稅時間點前，可能不會有太明確結果，其訊號就是川普及習近平總書記是否見面，若未見面就代表還未﹁喬﹂好。而美國企業也面臨景氣循環，高風險逐漸顯現，從聯準會元月底言論在前瞻指引挪除「逐步升息」字眼，暗示升息暫告一段落，企業需要紓解來自升息壓力，也配合川普屢屢指責聯準會升息論，若基本面不夠強，那麼對中國強勢態度可能就將舒緩，最可能情況是美國對中國所謂觀察期延長。如此則對全球第一季金融市場行情將較有利。

而美股四大指數中，道瓊已反彈至年線之上，若以去年的歷史高點二六九五一點下跌至最低點二一七一二點，這次反彈最高至二五四三九點，反彈三七二七點，是跌幅的七一％左右，已超過反彈三分之二位置，是強力反彈；標普去年從二九四○點下跌至二三四六點，這次反彈至二七四四點，彈升三九八點或六九％；Nasdaq從八一三三點下跌至六一九○點，反彈至最高七四一四點，幅度為六四％，三大指數全數反彈六～七成。且道瓊及費半指數站在年線上，且季線將走平，意味著顯未來三個月季線將轉為支撐。未來拉回只要季線不破─道瓊二四三五○點上下，標普則是在二六二○點、Nasdaq七千點、費半在一二○○點，ＮＢＩ生技指數在三二五○點，則在周ＫＤ值持續向上的掩護下，或有再向上彈升機會。

蘋概股打過預防針了

再看中國股市，在國家隊力撐，以及近一年已見五次降準，中國在面對美國壓力下，國內企業債務問題陸續爆出，引爆失業率攀高，政策極力想穩住經濟，籌碼也可說換到官方大戶手中，只要上證指數二五○○點不破，就算不弱。本周開紅盤陸股也見大漲，上證及滬深三○○指數都穿越半年線，可以說已經穩住股市了！

春節期間，原本最弱的蘋果股價也從一六○美元附近彈升至一七○美元附近，重新奪回總市值第二名寶座（第一名是微軟），今年以來反彈八．二一％左右，超過谷歌及亞馬遜彈幅，接近Nasdaq彈幅，不算太差。庫克表示：「大環境因素只是一時的。我們相信只要繼續專注在蘋果能掌控的領域，就能延續成長動能。」蘋果業績掉但是股價已反映，如此也對台灣蘋果供應鏈低檔築成支撐，尤其包括如台積電、大立光、鴻海等相關供應鏈，占台股權值股比重超過二四％以上，若股價能止穩，也算替九六○○點以下提供支撐。當然蘋果止穩並不代表要持續反彈，但對於安定台股將較有效。至少如第一季營收下降利空，蘋概股股價將較有抵抗力。

櫃買指數伺機挑戰年線

若把時間拉長，從去年底至最近計算，台股彈幅還不到三．七三％，而道瓊已反彈超過八％、標普九％、Nasdaq約十％、費半及生技ＮＢＩ指數更達十五．六％及十三．一％。歐股雖有經濟衰退疑慮，但彈幅也有四～七％；香港恆生指數及國企股指數大彈約九～十％、中國深滬股市反彈七％上下，再與其他新興市場相比，台股彈幅算是後段班，相對低檔也具支撐。倒是櫃買指數今年累計彈幅八．五九％，算是相當強勢。而台股目前季線在九七七四點，月線已穿越季線而上，暗示九七八○點以下支撐轉強，且全球大多數股市都站在季線甚至半年線之上，如中國、香港、韓國，強者如菲律賓、印度、澳洲、印尼、俄羅斯、土耳其、道瓊、阿根廷、巴西等都已站在年線之上，只有歐股及日股相對較弱勢，以此來看台股目前在萬點，以今年彈幅及指數尚未達半年線一○一三八點來看，並未漲多同時具補漲機會，且融資餘額降至一千二百億元以下近十年低點，籌碼似乎都轉移至法人手中。當然大環境不佳，包括台積電、台塑等權值股展望都較保守，要外資連續大買可能性不大，台股指數空間可能較有限；惟另一方面來看，外資也不至於像去年三千五百億元一樣持續大賣超了；而較活潑、代表內資的櫃買指數似乎有向年線一三九．五點挑戰的機會。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）

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