職缺來了！Google投130億廣設資料中心　執行長估再聘1萬人

▲▼Google大樓內的標誌。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

Google預計今年將耗資超過130億美元在全美開發新的資料中心，這項計畫將在美國好幾個州執行，同時也會開出1萬多名職缺，2019年裡，Google留下的足跡勢必會越來越龐大。

綜合媒體報導，Google執行長皮伽（Sundar Pichai）13日在部落格上貼文，公司正在建設新的資料中心和辦事處，這已經是Google連續第二年走出加州舊金山，邁向美國南部與中西部等區域發展。

新資料中心將設在內華達州、德州、南卡羅萊納州、奧克拉荷馬州、維吉尼亞州、內布拉斯加州、俄亥俄州等州，據皮伽的估計，將會雇用1萬名新員工。

CFRA研究公司分析師斯凱斯勒（Scott Kessler）表示，Google在沿海城市外的擴張會是他們在政治一塊有好的影響，因為過去一年裡，美國對於像Google這樣大型的科技公司越來越關注，也有考慮要透過一些法案來規範這些公司的業務範圍，這些投資有助於他們與政府官員們打好關係。

Google目前正積極開拓雲端運算業務，這項領域中不乏像亞馬遜和微軟等大咖競爭角逐，透過今年資料中心的擴展計畫，Google在全美的曝光度將蔓延至24州。

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