嚴陳莉蓮主祭裕隆新春團拜　「裕隆的輪子一定會繼續前進」

▲裕隆集團今（14）日進行新春團拜，由集團執行長嚴陳莉蓮帶領。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

裕隆集團今（14）日舉行新春開工祈福，由集團執行長嚴陳莉蓮帶領團拜，率領決策小組、集團一級主管與集團同仁一同於新店總部進行，她與去年病逝的裕隆集團前執行長嚴凱泰的的兩個小孩也一同出席。

裕隆集團前執行長嚴凱泰，於去年12月3日因病過世，享年54歲，集團執行長一職也由其遺孀嚴陳莉蓮接任，繼續帶領裕隆集團打拚。嚴陳莉蓮在今日的裕隆集團新春團拜中提到，雖然嚴凱泰在去年離開了，對集團造成相當大的衝擊，但她很感謝集團的員工仍堅守崗位，繼續為集團付出。

嚴陳莉蓮也表示，在集團夥伴的協助下，她將努力扛起集團的重責大任，繼續帶領裕隆往前邁進。她指出，裕隆未來的發展方向已有相當清楚的目標，集團內的各事業體也都將有新的發展機會。而面對未來的種挑戰，她認為，裕隆集團的輪子一定會繼續穩健的前進，開創出另一番新天地。

此外，嚴陳莉蓮特別以裕隆大家長的身分帶頭做公益，響應集團與公益合作夥伴众社會企業倡議台灣無障礙交通環境，用行動與微笑帶頭支持推動《9453友善旅人誌》公益計畫。在今天開工團拜的現場，嚴陳莉蓮特別發給在場的每一位同仁，就是友善(9453)的公益紅包袋及公益彩券，同時，她也認購公益雜誌《9453友善旅人誌》為同仁做公益添福氣，為每一位同仁祈福，也希望為每個家庭帶來力量與祝福。