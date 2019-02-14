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電子股遇壓熄火留傳產苦撐　台股連2跌收10,089點

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股市,證券,號子,股票,證交稅,二代健保補充保費（圖／記者張一中攝）
▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美股周三收紅，亞股也全面走揚，帶動台股今（14）日開低走高，早盤後在台積電撐盤下，指數緩步向上，惟盤中台積電也不敵賣壓而翻黑，剩下傳產與金融權值股領軍指數走揚，集中市場加權指數以10,089.01點作收，小跌1.57點，跌幅0.02%，成交量為新台幣1120.7億元。

國際股氣氛樂觀，加上美中貿易談判樂觀，休兵期限有望延後，整體大盤結構仍處在震盪偏多，台股今日集中市場加權指數開盤小漲5.41點，以10,095.99點開出，但因大立光、鴻海走跌，留台積電苦撐，指數開始微幅上下震盪，緩步向上，漲幅逾15點。

蘋概三雄今日同步走弱，台積電（2330）早盤雖站穩平盤之上，惟盤中翻黑下挫，下跌約0.87%，來到227元；大立光（3008）今日股價在平盤上下震盪，守平盤3990元；鴻海（2317）今日股價同樣表現震盪，持續向下走弱，下跌0.83%、來到71.4元。

今日盤面表現亮眼的，包括傳產龍頭統一（1216）、台塑四寶台塑（1301）、台化（1326）小漲，台塑化（6505）、南亞（2408）皆上漲逾2%，另外金控股國泰金（2882）、新光金（2888）也做出貢獻，分別漲逾0.56%、1.27%。而今日最亮眼的電池及電動車康普（4739）與美琪瑪（4721）也是表現亮眼，終場分別攻上漲停，來到104.5元、80.7元。

分析師指出，金豬年開盤以來台股跟隨國際股市走揚，但台股遭遇半年線反壓，也面臨前波高點10,148點壓力，若量能無法持續增溫，要一次突破有難度，不過量縮拉回還有續攻契機。此外，雖然上市櫃公司1月營收多數表現不差，但2月受到工作天數減少的影響，營收數字預期恐不佳，在近期個股先反映1月營收數字後，下旬可能提前反應2月營收的衰退，屆時盤勢恐陷入震盪。

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