民眾提點子要加重虐童刑責　法務部：法案已經在立法院待審

▲過去台灣不斷傳出虐童案件，有民眾在國發會提點子平台上連署，希望政府加重相關刑責，法務部說，目前正朝這方向在修法。（圖／取自提點子平台）

記者馮建棨／台北報導

有民眾在國發會提點子平台上提出「虐待及性侵害未成年者，須加重刑罰且不得假釋」，主管機關的法務部說、將會討論修法，增加凌虐幼童致死、致重傷的加重刑責，目前於相關法案已經在立法院司法及法制委員會審議中。

提案人說，台灣長久以來虐童事件層出不窮，且常發生該施虐者只被解雇，托嬰照護機構緊急切割並無任何負責行為，希望施虐的照護人員除解雇並公開姓名照片及個人資訊給各幼兒托嬰機構及褓母協會，避免虐待事件再次發生，另外也要加重施虐的照護人員刑責，兒童無法抵抗大人惡意施暴，施暴者若是父母或同居親人，法律上應該修法加重刑責，法律面和政策面同時並進。

面對民眾提議超過連署門檻，主管的法務部回應，有關虐待及性侵害未成年者，須加重刑罰部分，除兒權法已有加重規定外，為充分保障兒少之生命、身體法益，法務部另研擬刑法第286條修正草案於第1項增訂最低刑度之限制，並增訂處罰凌虐幼童致死、致重傷之加重結果犯規定，目前於立法院司法及法制委員會審議中。

至於虐童者要公開相關資訊，主管的衛福部則說，正在進行研析及可行性評估，必要時召開會議徵詢意見。