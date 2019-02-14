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競爭護城河！特斯拉最大的優勢就是廣布的充電站

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特斯拉進軍平價大眾市場滑鐵盧？Model 3第三季產量不到三百輛（圖／翻攝自Tesla）

▲截至去年年底，特斯拉全球超級充電站數量以增加到近1.3萬個。（圖／翻攝自Tesla）

財經中心／綜合報導

電動車製造商特斯拉建立起全球充電網絡，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師Adam Jonas表示，這是特斯拉的「競爭護城河」，能為其在電動車市場提供保護，更是該公司重要的先發優勢。

Jonas周二（12）在給投資人的報告中寫道：「我們估計特斯拉的充電站可能佔美國能源部統計美國充電站體系的30%至40%。」截至去年年底，特斯拉全球超級充電站數量以增加到近1.3萬個，目的地充電站總數則提升至2.1萬個。超級充電站約能在1個小時內替特斯拉電動車充飽電，而目的地充電站則需要較長的充電時間，較適用於商場、旅館、辦公大樓。

「特斯拉戰略的其中一部份就是利用其物理基礎設，我們相信，隨著時間推移，可以改善用戶體驗、減少摩擦，並支援數百萬特斯拉車主在旅程中充電。」摩根士丹利估計，特斯拉將在2030年之前將超級充電站站點增加至1.5萬個，以支援1300萬台特斯拉充點。

不過特斯拉充電網絡的擴展速度「遠低於特斯拉電動車的交付速度」，Jonas指出，特斯拉充電站數量比2018年同期成長40%，但特斯拉電動車的數量卻增長了83%。此外，特斯拉電動車的數量成長速度遠高於實體服務點和充電站的成長速度，引發投資者對特斯拉發展服務體系的擔憂。

Jonas說：「雖然特斯拉已經很努力在解決服務質量的問題（如將其移動服務機隊增加至411輛），但客戶服務體驗似乎仍有很大的成長空間。」

特斯拉股價周三（13）下滑1.17%至308.17美元。摩根士丹利給特斯拉的目標價為283美元。

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關鍵字：特斯拉,電動車,超級充電站,Supercharger

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