郭台銘未現身鴻海開工　呂芳銘：總裁指示2019年一定要成長

▲郭台銘未現身鴻海開工團拜，仍指示2019年一定要成長。（圖／相關人士提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）集團今天（14日）9時在土城總部舉辦開工團拜，董事長郭台銘過年期間就在海外打拚至今未歸，因此沒有現身今天的開工活動，由集團副總裁呂芳銘擔任主祭，受訪時提到總裁有特別指示「2019年一定要成長」。

郭台銘今年在鴻海愛心嘉年華，親自揮毫的舞台春聯中透露對今年的展望，上聯為「六兆豐業何懼狂風巨浪足立製造開拓新疆土」、下聯為「八方好漢更懷鴻韜偉略掌握科技豪情戰未來」，橫批則是「人工智慧連雲網」，並提到自己看好2019年是最好的一年，鴻海今年一定會成長。

對於如何解讀郭董的春聯，呂芳銘表示，郭董每年都會花很多心血去寫對聯，今年第一段話講的是「六兆豐業何懼狂風巨浪」，這句很清楚的指出製造就是鴻海的基礎，絕對不會放棄，不管是製造、智慧製造，還是科技，就如同過去幾年，郭董不斷強調的「雲移物大智網＋機器人」，還有八大智慧生活，接下來再談工業互聯網，或是8K＋5G，種種布局，都不是短時間可以達成，而是需要長期來完成。

呂芳銘指出，從金融危機結束到2011年，鴻海其實從2012年就開始做這些布局，所以接下來要談的科技基礎，肯定是非常關鍵的重點，當然在這方面，鴻海也是一直有相關發表，像是HPC、霧小腦、8K＋5G都有陸續在推出。

此外，呂芳銘提到，雲移物大智網裡面，則是鴻海要在大數據或是人工智慧方面努力，正式郭董對聯橫批的「人工智慧連雲網」，就是要開拓新疆土，然後力拚未來所有新的數位經濟的機會，並強調郭董特別指示「2019年一定要成長」。