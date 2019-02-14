油價又要漲了！下週汽油漲0.5元　95升到28.5元

▲中美貿易戰可望傳出好消息，帶動油價上揚，預估下週國內汽油調漲0.6元，95漲到28.5元。（圖／記者林敬旻攝）

記者馮建棨／台北報導

美中兩國本週將開會討論貿易爭端，外界預估可能好消息因此激勵原油市場，國際油價持續上揚，帶動下週國內油價，依照油價公式計算，中油92無鉛汽油將漲到每公升27.0元，95無鉛汽油28.5元，98無鉛汽油30.5元，超級柴油24.8元。

據了解，美中兩國貿易談判氛圍融洽、美國商用原油庫存下降，一掃過去油價低迷的狀態，激勵原油市場價格不斷攀高。截至週四，與油價相關的指標原油價格，每桶回升到62.50美元，比上週的62.19美元上漲0.31美元，另外本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.824兌一美元，比上週的30.772兌一美元，台幣略微貶值0.052元。

若是下週汽油每公升調漲0.6元、柴油每公升調漲0.1元，中油92無鉛汽油將漲到每公升27.0元，95無鉛汽油28.5元，98無鉛汽油30.5元，超級柴油24.8元。詳細實際油價變化，待中油週日中午12點公布。

▼中美貿易戰可望傳出好消息，帶動油價上揚，預估下週國內汽油調漲0.6元，95漲到28.5元。（圖／取自中油網站）