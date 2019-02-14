年後轉職必勝術！掌握「四不四要」原則　離職才能好聚好散

▲一年一度的年後轉職潮正式啟動，不少人覺得離職好難開口，專家教你如何漂亮轉身。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

又到了蠢蠢欲動的年後轉職潮，不少上班族已開始騎驢找馬，想要漂亮走人，必須搞懂如何跟老闆提離職，才不會雙方鬧得這麼難堪，人力銀行副總教你如何漂亮轉身，只要守住「四要四不」的下台禮數，以免一時疏忽，影響新工作的就任機會。

年後離職究竟該如何做，才能漂亮下台，104人力銀行副總暨人資長鍾文雄表示，提離職不該用電話、電子郵件或是line等通訊軟體等方式來說，甚至別以搪塞荒謬的理由，不妨委婉說明離職的原因，對主管來說，想要知道員工離職真正的原因，才能加以預防其他員工離職，或是挽留想要離職員工，甚至是作為將來公司制度修正的參考。

▲只要守住「四要四不」的下台禮數，上班族就能漂亮轉職。（圖／記者紀佳妘製表）

目前已有計畫轉換跑道的上班族，守住「四要四不」的下台禮數也很重要，鍾文雄建議，提離職理由「要」誠懇，且「要」感謝公司過去的栽培，也「要」進行工作交接，更「要」帶走專業；另外也「不」批評過往，「不」慫恿同事離職，「不」帶走公司資源，「不」違反競業禁止。

離開舊東家不要存有「都要走人了，隨便、不交接」的心態，不但難保「舊東家人脈」，也可能惹來壞口碑，影響職場的活水經營；正確的態度是協助老闆及同事工作交接，留下日後聯絡方式，避免工作斷層，若能提早告知離職，也方便老闆遞補人力。

鍾文雄提醒，不少用人主管會向舊雇主確認應徵者過往的口碑，包括專業、道德、以及人際關係等，不要因為一時疏忽，帶走舊東家公司資源、或誤觸曾簽訂合約或條款、洩漏公司機密，以免影響新東家工作的就任機會。