「眾星排成一直線」　大摩看好銅價後市：漲定了

▲摩根士丹利看多銅價展望。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師發布最新報告，以「眾星排成一直線」形容銅價後市有多重利多因素支撐，看多銅價展望。

MarketWatch報導，由Menno Sanderse領導的分析師團隊表示，「在供應不足的驅動下，我們預期年底前銅價仍有14%的上漲空間。」銅業類股目前的價位並未計入需求看增的展望，而銅價上漲應該意味著大型銅業公司的獲利能力將會提高。

此外，摩根士丹利對銅業界的併購前景也持樂觀態度。

其中摩根士丹利特別看好Freeport McMoRan、Lundin礦業、Sandfire，以及多角化經營的英美礦業集團（Anglo American）和嘉能可（Glencore）。

供應是銅業的重要推動因素，鑒於今年少有新的銅礦開採計畫及其他因素，摩根士丹利預計今年全球供應量將下滑2.4%。「這意味著全球需求得持平，今年銅市才能供需平衡。」因此，任何即便僅是小幅度的成長，需求一旦擴增市場將會出現供不應求的情形。

摩根士丹利也預期，中國大陸需求可望回升，這可能推動銅價在年底前漲至每磅3.12美元，較目前價格高出14%。分析師表示，「這與其他基本金屬及貴金屬形成鮮明的對比，它們都有個位數的下跌空間，散裝原物料甚至可能下跌近20%。」