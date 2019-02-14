千禧世代想存錢　專家建議先改掉3個不良消費習慣

▲財經專家Kevin OLeary就認為若是千禧世代能避開某些導致自己無法存錢的消費習慣，圖為千禧世代示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，在美國千禧世代負債早以不是新聞，介於25至36歲之間的美國人平均負債約為42000美元（約新台幣130萬元），但多數卻不是來自學貸，而是信用卡消費而產生的卡債。

據CNBC引述美國聯準會（Fed）數據報導，美國信用卡債務在2017年突破1兆美元，許多深受卡債困擾的美國人，隨著生活成本逐漸提高，相關債務漏洞也跟著提高。財經專家Kevin OLeary就認為若是千禧世代能避開某些導致自己無法存錢的消費習慣，他們的經濟狀況就能獲得不小的改善，他也對這些千禧世代提出一些消費上的建議：

別買4美元（約新台幣123元）的咖啡

個人投資應用程式Acorns在2018年發現，一位美國人一年平均花費1100美元（約新台幣34000元）或每個月92美元（約新台幣2800元）在咖啡上，這較三分之一美國人在投資上的花費還高出約3成。

Kevin OLeary認為，「買4美元的咖啡，超級愚蠢。」他認為自己泡一杯咖啡僅需花費18美分（約新台幣6元），他建議，除非你已經有一定的存款基礎或已還完學貸，不然購買4美元的咖啡根本不應該出現在你的生活開支當中。

▼咖啡。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

鞋子夠穿就好

你擁有幾雙鞋呢？相信不少人鞋櫃中的鞋子少說5、6雙起跳，但Kevin OLeary認為一個人只需要「4雙」鞋子，包含一雙夾腳拖、一雙運動鞋以及兩雙正式的鞋子，「要是超過這個數量，你就是多買鞋的笨蛋，因為你根本穿不到那麼多鞋。」今日心理學（Psychology Today）報告也指出，一般人在其擁有的鞋子當中，基本上只會穿3～4雙。

報導認為，女性在買鞋這塊領域較容易失手， 鞋類零售商DSW去年調查發現，有高達75％的美國女性擁有超過20雙鞋，平均下來每人也有逾12雙鞋。信用卡比較應用程式CreditDonkey報告也指出，普通人每年約會購買7.8雙鞋。

▼鞋子。（示意圖／pixabay）

牛仔褲不用太多件

Kevin OLeary認為一個人不需要超過3件牛仔褲，因為現在一條牛仔褲售價平均約落在60美元（約新台幣1850元），據個人財務網站howstuffworks.com數據，這樣的數字代表美國人一年共在牛仔褲上花費140億美元（約新台幣4300億元）。

報導指出，若是民眾能將這些觀念聽進去，每年將能省下近薪資的10％，已美國年平均年薪58000美元來計算，每年存下10%的薪資，65歲時你的銀行帳戶中就會有125萬美元（約新台幣3800萬元）。此外，若是你進行投資，市場還會給予大約7%的年報酬率。Kevin OLeary表示，「下次看到想購買的商品時，先想想我說過的話。」

▼牛仔褲。（圖／達志／示意圖）