難防自家人！蘋果高管靠內線消息　非法交易獲利705萬

▲蘋果前高管Levoff涉嫌利用自己的內線消息非法買賣公司股票。（圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）內部近期爆出一則醜聞，負責確保員工遵守內線交易法規的前法務高階主管Gene Daniel Levoff，涉嫌利用自己的內線消息非法買賣公司股票，已遭檢方起訴。

根據《彭博》報導，美國證券交易委員會（SEC）和聯邦檢察官周三表示，Levoff涉嫌的內線交易可追朔至2011年，他多次利用提前知曉的蘋果營收和盈利數據，以此獲利約22.7萬美元（約705萬台幣），並避免了37.7萬美元（約1172萬台幣）的損失。

舉例來說，2015年7月，Levoff得知當季iPhone的銷售將不如分析師的預測，他便出售自己擁有的價值約1000萬美元的蘋果股票，後來蘋果公布財報，其股價暴跌4%，但Levoff卻成功避免了34.5萬美元的損失。

Levoff的律師Kevin Marino表示，他正在審查美國證券交易委員會的民事訴訟和刑事指控，據他的說法，45歲的Levoff將於下周出席聯邦法院，Marino說，「我們會針對這些指控替他辯護。」

這次的事件對蘋果來說相當尷尬，為了防止非法股票交易，賈伯斯自2000年以來都一直有施行的政策，而公司的財務報告紀錄也沒出現錯誤，因此，這對非法交易的Levoff來說，非常有利。

在蘋果任職10年的Levoff去年9月遭解雇，他是公司最高級別的主管之一，美國證券交易委員會目前正在擬訂罰款，並禁止Levoff擔任上市公司的高管或董事。

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