防豬瘟！為了30克的火腿腸　3人遭到遣返

▲海關防豬瘟，有因1根火腿腸，3人遭到遣返，全家人遊台都受到影響。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

防疫大作戰，海關不停歇。在春節期間，有廈門搭船來台的家族，因為一根30克的火腿腸，整團的行程受到影響，關務署解釋，原本該團有12人，但是有個小孩的行李裡發現有火腿腸，又不願意繳交罰鍰，所以連同其家屬共3人被遣返出境，只剩下9人繼續留在台灣旅行，但整團的行程已經受到影響。

此外，也還有一個以色列旅客，也因為火腿吐司沒有吃完帶下船，不願意繳款而無法在台灣入境。

財政部關務署表示，海關為避免中國大陸非洲豬瘟疫情影響我們畜牧產業，豬瘟防疫不能懈怠。於春節假期（2月2日至10日）查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品46件56.4公斤，其中旅客違法攜帶45件54.92公斤，經依海關緝私條例扣押貨物並移由防檢局依動物傳染病防治條例裁處20萬元罰鍰16例（來自非洲豬瘟疫區者），外籍人士11例中有7例因當場未繳款遭拒絕入境遣返，包括基隆港2例、松山機場1例、台中機場1例及高雄國際機場3例，郵包則查獲1件1.48公斤。

至於檢查的X光機，春節期間，桃園國際機場第二航廈行李檢查檯啟用2部X光檢查儀，配合防檢局檢疫犬加強攔查自高風險地區入境旅客行李，積極把守國門安全。並且，3月中旬前陸續於基隆港、花蓮、臺南及高雄國際機場行李檢查檯再增設6部X光檢查儀，協助關員執行行李檢查，兼顧防疫查緝及通關便捷。

關務署再次呼籲民眾遵守相關規定，切勿擅自攜帶或網購豬肉製品入境，並請國人務必告知從中國大陸、香港及澳門等地返臺的親朋好友，不要以身試法，以免遭重罰後悔莫及。邊境的防疫工作，需國人一起協力，共同守護國內產業及經濟發展。