CBS現任、前任高官在性擾醜聞爆發前出脫持股　遭控內線交易

▲美國哥倫比亞廣播公司（CBS）前執行長Leslie Moonves。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

外媒報導指出，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）多名現任及前任高階主管，在去年前執行長Leslie Moonves性騷擾事件的消息曝光前，搶先一步脫手公司股票，涉嫌內線交易。

據《華爾街日報》引述一份來自紐約提起的訴訟進行報導，11日時，有股東提起訴訟，他們認為當初前執行長Leslie Moonves性騷擾事件的消息曝光前，有多名美國哥倫比亞廣播公司（CBS）現任及前任高階主管搶先一步脫手公司股票，涉嫌內線交易。

去年美國哥倫比亞廣播公司（CBS）前執行長Leslie Moonves傳出性騷醜聞，涉嫌對女演員、編劇、監製等六人上下其手，而對比他個人過去曾將涉及性騷的資深主播Charlie Rose開除，以及在好萊塢製片人爆發性騷醜聞時表示CBS不允許這種事發生的行為與言論，相當諷刺。

本次訴狀是由「南加州建築工人養老金信託」遞交，主要是指控前執行長Leslie Moonves、代理執行長Joe Ianniello、會計長Lawrence Liding和前通訊負責人Gil Schwartz等人，在去年Leslie Moonves性騷醜聞爆發前，共出售超過340萬股，價值超過2億美元的美國哥倫比亞廣播公司股票，對比事件爆發時間與銷售金金額，相當不尋常。

訴狀更指出，Leslie Moonves於2017年6月至2018年5月間出售價值約1.553億美元的股票，且美國哥倫比亞廣播公司當時已對Leslie Moonves的性騷事件知情。但對於這樣的指控，Leslie Moonves和美國哥倫比亞廣播公司皆否認。