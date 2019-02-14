美中貿易氣氛樂觀　台股開盤緩步向上漲逾15點



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

國際股氣氛樂觀，加上美中貿易談判樂觀，休兵期限有望延後，整體大盤結構仍處在震盪偏多，台股今（14）日集中市場加權指數開盤小漲5.41點，以10,095.99點開出，但因大立光、鴻海走跌，留台積電苦撐，指數開始微幅上下震盪，緩步向上，漲幅逾15點，目前指數最高來到10,110.53點、最低為10,086.74點。

因美中達成貿易協議的樂觀情緒升溫，且溫和的通膨數據顯示美國聯準會（Fed）近期可能維持利率不變。道瓊工業指數收漲117.51點或0.46%，報25,543.27點；標普500指數漲8.3點或0.30%，報2,753.03點；那斯達克指數上漲5.76點或0.08%，報7,420.38點。

法人表示，著眼於美中部長級貿易磋商即將展開，目前進展樂觀；在美國明年將總統大選下，川普政府將避免政府再度停擺，聯準會及各國央行貨幣政策傾向由緊轉鬆，有利股市走多，若外資維持籌碼面偏多操作，預期台股有機會續揚，選股可留意1月營收創新高公司波段操作。雖昨日未能站穩半年線，但仍有挑戰前波10,148.75高點契機，後續上漲仍須維持1100億元以上成交動能為宜。

《延伸閱讀》

►上市櫃人氣增溫成交量近1,900億 分析師：元宵節前可望持續向上