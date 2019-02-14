台指期萬點上有壓開低下跌逾40點　電子期指、金融期指不給力

▲國際雜音多，外資期現貨略為不同調，台指期今天遇壓，一早即在盤下震盪。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易談判推升市場樂觀情緒升溫，美股4大指數齊揚，其中道瓊指數收漲117點，帶動亞股多數收漲，不過台指期今（14）日漲多拉回，在電子期指、金融期指同步轉弱下，指數一早下跌逾40點，依然力挺在萬點之上。

美中貿易協商出現曙光，投資人樂觀情緒升溫，美股4大指數全面走揚，其中道瓊工業平均指數終場上漲117.51點，漲幅0.46%，收25543.27點；那斯達克指數上漲5.76點，漲幅0.08%，以7420.38點作收；標準普爾500指數收高8.3點，漲幅0.3%，報2753.03點；費城半導體指數尾盤漲3.99點，漲幅0.3%，收1340.71點。

台股期現貨持續站穩萬點之上，台股昨天一開盤隨即飛越半年線，盤中多空激戰，最低一度來到10074.34點，終場下跌7.16點，以10090.58點，成交量1383.23億元，三大法人合計買超39.41億元，其中自營商買超9.9億元，投信賣超4.53億元，外資及陸資買超34.04億元。

台指期周三震盪收平，跳空漲破10120點關卡後，盤中遇壓拉回平盤上下整理，終場以平盤價10084點作收，與現貨相較，逆價差6.58點，成交量9萬6268口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加6433口至3萬2549口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5086口至5萬7992口。